Nueva audiencia tripartita finalizó sin acuerdo sobre categorías en el sector de trabajadoras domésticas

La definición de las categorías en el grupo 21 de los Consejos de Salarios, correspondiente al servicio doméstico, continúa en marcha tras una nueva audiencia tripartita –la decimotercera– que finalizó este martes sin llegar a un acuerdo. El sector empleador, representado por la Liga de Amas de Casa, Consumidores y Usuarios del Uruguay, pidió una nueva prórroga para definir este punto, dijo a la diaria la dirigente del Sindicato Único de Trabajadoras Domésticas (SUTD), Yaneth Mazzoleni. El último convenio colectivo venció el 31 de diciembre, y hasta ahora las partes no han podido llegar a un acuerdo para conformar uno nuevo.

Desde el sindicato hacen hincapié en que lo único que está retrasando la negociación es el tema de las categorías. “Nosotras presentamos una plataforma que está acoplada a los lineamientos [del Poder Ejecutivo]. No pedimos ni un punto más ni un punto menos de aumento salarial. La única reivindicación que tenemos para mejorar el trabajo en el sector son las categorías”, sostuvo Mazzoleni. Para las trabajadoras, las categorías son importantes para dignificar la tarea doméstica. “Nosotros sabemos que somos un sector muy particular porque trabajamos en casas, porque cada familia tiene su propia dinámica y cada trabajador tiene su arreglo con el empleador. Pero esto no quiere decir que haya tareas que vayan a dejar de hacerse. El tema es que a ti te contratan para cuidar niños y terminás paseando al perro, lavando vidrios, cortando el pasto y lavando el auto. O dando medicación a gente enferma”, explica.

Mazzoleni afirmó que la definición de categorías no implica que la trabajadora no pueda hacer más de una tarea: “Si te contratan para niñera y vos establecés en el arreglo que también limpiás, está bárbaro: harás ambas tareas pero perteneciendo a la categoría más alta. No es que una categoría te impida hacer la otra”. La dirigente explicó que desde el sector empleador presentaron dudas sobre la diferenciación de las categorías y que necesitaban verlas “más definidas”. “Nosotras les presentamos varias definiciones y desde entonces están por brindar una respuesta. En la reunión anterior teníamos que esperar por la asamblea que iban a realizar el 8 de marzo, y la respuesta fue que no habían podido reunirse porque no contaban con un paro. Ahora no tienen fecha de asamblea, y no sé qué es lo que tienen que esperar”, reflexionó Mazzoleni, quien añadió que desde que comenzó la negociación los empleadores “no han expedido ni una sola cosa que contribuya, y en cada reunión piden más tiempo”.

El martes, el Poder Ejecutivo presentó una contrapropuesta al sector empleador, que deberán analizar y responder el 29 de marzo, cuando tendrá lugar la próxima audiencia tripartita. Desde el sindicato aguardan con expectativa esa devolución.

Por otra parte, Mazzoleni indicó que aquellas trabajadoras que tengan dudas sobre el curso de la negociación o los derechos que les corresponden pueden dirigirse a la Casa Sindical, en Germán Barbato 1371 apartamento 22, los martes de 16.00 a 18.00, los jueves de 17.30 a 19.30 y los viernes de 18.00 a 20.00, formen parte del sindicato o no.