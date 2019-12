Sindicato de OSE para hoy ante la “mayor privatización de los últimos tiempos” en el servicio de lectura de medidores

La Federación de Funcionarios de OSE (FFOSE) emitió un comunicado en repudio de la decisión de la compañía estatal de adjudicar el servicio de lectura de medidores en Montevideo a la empresa Transamerican (Teregal SA), lo que definieron como “la mayor privatización de los últimos tiempos” de un servicio de OSE. Hoy Teregal iniciará formalmente la gestión del servicio, y por eso el sindicato hará un paro de actividades entre las 10.00 y las 12.00 junto con una movilización en la explanada del edificio central de la empresa estatal (Carlos Roxlo y Soriano), donde hará entrega de volantes informativos a la población.

En diálogo con la diaria, el presidente de FFOSE, Gustavo Ricci, afirmó que una de las consecuencias más negativas de esta adjudicación tiene que ver con el “debilitamiento” de las organizaciones gremiales ante la convivencia en el mismo ámbito de “dos o tres realidades jurídicas laborales” diferentes. “Significa que, en definitiva, van a estar conviviendo en un lugar trabajadores que ganan dos o tres veces más que otros por hacer las mismas tareas”, explicó Ricci, e indicó que esto se ve, concretamente, en el caso de los funcionarios públicos, que ganan “dos o tres veces más” que los privados. “El trabajador privado se rige por los laudos de los Consejos de Salarios; nosotros, por un convenio con el gobierno. Actúan sindicatos distintos y tenemos conflictos distintos, porque tenemos patrones distintos”, ejemplificó.

Por otra parte, FFOSE cuestionó que en el pliego de la licitación se incluyeran disposiciones que “favorecían” a la empresa que finalmente fue adjudicada; por ejemplo, que debía tener al menos cinco años de experiencia. “Teregal SA es una de las pocas empresas que brindan ese servicio”, señaló Ricci, y agregó que “también llama la atención que en el acta de adjudicación se dice que la segunda empresa que se presentó –Electrotecnia Novas SA– se apartó ‘sustancialmente’ de las condiciones del pliego, pero no se aclara cuáles son esos apartamientos”. También criticó que la empresa ya había gestionado el servicio en cuestión en el pasado “y por mala gestión OSE tuvo que volver a hacerlo con personal genuino”, por lo que la decisión actual es “completamente contradictoria”, opinó. “Nosotros les hemos preguntado por esto y no tienen ningún argumento sólido. Lo que argumentan es que en el edificio Cordón no hay espacio para los 70 u 80 agentes de campo que deberían estar allí”, expresó.

Finalmente, Ricci manifestó la preocupación del sindicato respecto de la situación a futuro de los casi 20 funcionarios públicos que actualmente trabajan en el servicio de lectura de medidores, “que hasta ahora tenían la tarea de controlar el aspecto comercial de la lectura de medidores y ahora van a quedar sin una tarea directa”. “Nosotros esperamos que en las próximas horas haya una comunicación formal por parte del directorio, porque tememos mucho que haya alguna redistribución que afecte los derechos laborales del personal genuino”, dijo, y advirtió que “en ese caso” va a haber “una situación conflictiva”.