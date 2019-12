Pese a asistencia de fondo aprobado para zafra de este año, otra vez Caputto adeuda quincena y liquidaciones a trabajadores

Los trabajadores del Sindicato Único de Citrícola Salteña (Sucsal) están acampando en la entrada de la planta de jugos de la empresa (conocida como Caputto) para bloquear la salida y entrada de camiones, en reclamo por el pago de 50% de la quincena de noviembre, y las liquidaciones de todos los egresados de la zafra, que terminaron sus tareas en setiembre, octubre, noviembre y diciembre. La dirigente sindical Miriam Perdomo dijo a la diaria que “nuevamente ocurrió lo que viene pasando todos los años en esta época”, en referencia a que, finalizada la zafra de cada año, la empresa se atrasa en los pagos de las últimas quincenas y liquidaciones.

De hecho, en febrero de este año la empresa, propiedad de la familia Caputto, se presentó a concurso de acreedores por deudas de por al menos 43 millones de dólares. Según informó El Telégrafo en ese momento, Citrícola Salteña debía 21,5 millones de dólares al Banco República (BROU), mientras que Nolir SA (la fábrica de jugos) adeudaba 1,2 millones de dólares. Pero la empresa también debe unos diez millones de dólares a bancos privados y acreedores comerciales, y tiene una deuda por la emisión de obligaciones negociables por otros 11 millones de dólares. Las deudas anteriores con los trabajadores también quedaron incluidas en el concurso de acreedores.

En marzo, el Parlamento aprobó la creación de un fondo para apoyar a la industria citrícola, que incluía un financiamiento de 115 millones de pesos para que Caputto pudiera afrontar la zafra de este año.

Por otra parte, los acreedores de Caputto pretendían llevar a remate bienes por 15 millones de dólares puestos en garantía para la emisión de las obligaciones negociables, pero sobre fines de noviembre la empresa presentó una propuesta que fue aprobada por 52% de los acreedores. Según pudo saber la diaria, Caputto propuso que se le concedan dos años de gracia para comenzar a afrontar los pagos y efectivizarlos después de ese plazo en cuotas semestrales durante ocho años. Las fuentes informaron que la resolución de la asamblea de acreedores está a estudio de la justicia concursal.

Según Perdomo, los trabajadores continuarán acampando hasta que “haya novedades”. Hoy se reúnen representantes del BROU y de los ministerios de Economía y Finanzas, Industria, Energía y Minería, Ganadería, Agricultura y Pesca, y Trabajo y Seguridad Social para analizar la situación. La dirigente sindical explicó que la media quincena y las liquidaciones de la zafra reciente no están incluidas en el concurso y, por lo tanto, deben pagarse ahora. Para el Sucsal, el remate de los predios en garantía, muchos de los cuales están plantados con cítricos, podría afectar la continuidad de la empresa. Sin embargo, Perdomo reflexiona: “Esta es nuestra fuente de trabajo, pero tampoco vamos a estar sin cobrar todos los años. Estaba asegurado que en esta zafra se iban a cobrar quincenas y liquidaciones, y la verdad es que ya no sabemos si queremos mantener la fuente de trabajo o no, porque trabajar gratis no da”. La dirigente dijo que no se puede achacar la desfinanciación a una zafra mala, porque “la zafra fue normal, se exportó en tiempo y forma a Estados Unidos”. “Se exportó lo que se tenía que exportar”, concluyó. Como en los últimos años, esta situación emerge a pocos meses de comenzar una nueva zafra de cítricos.