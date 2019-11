Software que se USA: este martes se realizará un foro de negocios del sector tecnologías de la información

Este martes en las instalaciones del Centro de Eventos del Laboratorio Tecnológico del Uruguay (Latu) se llevará a cabo, organizado por la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI), el CUTI Business Forum US 2019. El evento concentrará a 50 oradores de la región y de Estados Unidos y tiene por objetivo fortalecer los lazos de conexión entre los actores del mercado IT nacional con el americano.

El sector de las tecnologías de la información mantiene un crecimiento constante que hace que hoy represente 2,7% del Producto Interno Bruto uruguayo. 2018 fue el año con mayor facturación de la historia, al alcanzar los 1.687 millones de dólares, que representan un aumento de 6% respecto de 2017, según la encuesta anual que hace la cámara del sector.

la diaria habló con dos de los oradores del evento para reflexionar sobre lo expuesto en esa instancia y sobre la actualidad de la industria del software uruguaya. Jorge Corral, ex director ejecutivo y actual consejero de la junta de Conexio Group, dijo que “es la primera vez que en la CUTI realizamos un evento de este tipo, en el que tendemos un puente entre Estados Unidos y Uruguay para generar un espacio de intercambio en temas de tecnología, especialmente de lo que Uruguay tiene para ofrecer –y exportar, claro–”. Nicolás Amarelle, director ejecutivo y fundador de Código del Sur, coincidió con Corral en que este evento habilita la posibilidad de generar nuevos contactos entre empresas estadounidenses y locales. “Uno de los principales outputs va a ser la presencia de los speakers internacionales –de Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina–, no sólo por lo que cada uno tenga para aportar, sino por la imagen de la industria IT uruguaya que cada uno se va a llevar”, afirmó.

Respecto de la relación del mercado estadounidense con el local, Amarelle afirmó que los clientes deben nutrirse de proveedores de diversas partes del mundo, “debido al gran desbalance que tienen entre la necesidad de talento IT y la oferta de talento local”. En particular, ha comenzado a notar que en los últimos diez años ha existido un mayor conocimiento de Uruguay en este aspecto. “La necesidad y los recursos financieros están en Estados Unidos, mientras que el conocimiento técnico y las ganas de trabajar en proyectos y clientes desafiantes está en Uruguay, por lo que el match es excelente”, agregó Corral.

Finalmente, se les pidió a los oradores consultados que evaluaran desde su punto de vista algunas de las fortalezas y debilidades del mercado uruguayo. Coincidieron en que la calidad del talento local está basada en el alto nivel del sistema educativo, tanto público como privado, comparable con el nivel que se tiene en Estados Unidos. “La formación en Ingeniería de Sistemas en todas las universidades, tanto la pública como las privadas, es muy alto en Uruguay, por lo que el perfil de los estudiantes y egresados es de muy alta calidad, lo que permite afrontar proyectos de primer nivel en todo el mundo”, sostuvo Amarelle. “Tenemos, en general, una formación sólida de profesionales que, en muchos casos, excede lo técnico y permite que muchos de nuestros profesionales tengan una actitud de ayudar al cliente más allá de la tarea específica que se le encomendó. Esto es muy valorado por nuestras contrapartes estadounidenses, en las que muchas veces sus expertos no salen de su zona de experticia”, complementó Corral.

Asimismo, existen otras ventajas “menos significativas, como la zona horaria, la cultura occidental del país, y el siempre mirar para afuera”, señaló Amarelle. Estar en una zona horaria similar no es nada despreciable, que “otros países, como los de Europa del Este y Asia, nunca van a tener, y es cada vez más valorado por los clientes estadounidenses en proyectos de gran complejidad, en los que se requiere comunicación permanente”, mencionó Corral.

Respecto de las desventajas, los entrevistados coincidieron en que la escala de nuestro mercado juega en contra, ya que, “si bien el talento es de gran calidad, la cantidad es muy poca”, detalló Amarelle. Esto juega en contra, por ejemplo, al momento de aspirar a aumentar los equipos de trabajo. Corral también mencionó que “el costo de vida en Uruguay es sensiblemente mayor que en otros países de América Latina, lo que naturalmente hace que los salarios del sector sean mayores que en muchos de nuestros competidores. Esto nos obliga a brindar un mejor servicio, a diferenciarnos de otros países, para seguir siendo competitivos y no perder por ser considerados caros”.

Es una gran oportunidad para que todos los actores del mercado (empresarios, programadores y estudiantes) puedan conocer las novedades de la industria de cara a un mercado que ve a Uruguay con buenos ojos. El evento se desarrollará entre las 9.00 y las 20.30, y las entradas todavía se pueden adquirir en el sitio web www.cutibusinessforum.com.