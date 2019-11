Se inauguró la central térmica de ciclo combinado Punta del Tigre B

Este lunes se inauguró la central térmica de ciclo combinado Punta del Tigre B 532 MW, compuesta por dos turbinas de gas con sus respectivas calderas de recuperación de calor y una turbina de vapor que aprovecha el vapor que generan las otras dos. En la ceremonia, la vicepresidenta Lucía Topolansky agradeció a “todos los que hicieron posible esta inauguración, desde los trabajos más pequeños hasta los más grandes” y recordó que en el trascurso de la obra “hubo situaciones difíciles”. Por su parte, el ministro de Industria, Energía y Minería, Guillermo Moncecchi, destacó “el rol fundamental que cumple esta central en garantizar la oferta eléctrica para el país”. “Estamos garantizando un cuarto de todo el pico de consumo de todo el Uruguay. Nos pone a resguardo, nos reduce el riesgo en forma clave, y ya no tenemos que preocuparnos por problemas con otros recursos no gestionables, como el viento”, afirmó. Finalmente hizo hincapié en otro aspecto clave: “Esta construcción de infraestructura explica muchas de las políticas de este gobierno en los últimos años. Esta obra es construcción de infraestructura que permite tener un respaldo térmico para una matriz robusta y que sucedan nuevas cosas. No sólo hacemos cosas para el día de hoy, sino para el futuro”.

La construcción de la planta estuvo a cargo de la empresa coreana Hyundai, la mayor constructora de plantas eléctricas en el mundo. La inversión totalizó unos 500 millones de dólares y según aseguró el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, es la mayor en la historia de la empresa y de los últimos 40 años en el país.