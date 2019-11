Repartidores de Pedidos Ya hicieron paro y negocian con empresa la eliminación de descuentos por ir al baño

La calle 25 de Mayo a la altura de Ciudadela, en Ciudad Vieja, se llenó de rojo y bullicio ayer de tarde, cuando decenas de repartidores de Pedidos Ya con sus motos, bombos y banderas llegaron a concentrarse para acompañar a los dirigentes del Sindicato Único de Repartidores (Sinurep) en la primera instancia formal de negociación con la empresa en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Las principales reivindicaciones tienen que ver con las condiciones de trabajo y, concretamente, con el tiempo de descanso para ir al baño, que actualmente la empresa descuenta del sueldo, y también por salarios impagos. En plena movilización, los trabajadores recibieron la peor noticia: un compañero falleció en un siniestro de tránsito, con el uniforme de trabajo puesto.

Los bocinazos, cánticos y sonidos de percusión se detuvieron por completo durante un minuto para honrar al trabajador fallecido, cuya identidad hasta el momento se desconocía. Además, se presumía que no estaba afiliado al sindicato, dado que se encontraba trabajando mientras se hacía el paro que acompañaba las reivindicaciones que trasladaron al MTSS. La medida sindical fue levantada al finalizar la reunión, sobre las 17.00, cuando el presidente de Sinurep, Andrés Palermo, comunicó a los trabajadores que la empresa se había comprometido a analizar los reclamos y había establecido una nueva instancia de negociación para el jueves 5 de diciembre, en la que presentará propuestas al respecto.

En diálogo con la prensa, Palermo señaló que la empresa fue “bastante receptiva” ante los reclamos e indicó que se trata del “comienzo” de una negociación en la cual espera que haya avances. Por otra parte, mencionó las diferencias que prevalecen entre los trabajadores contratados y los que están en régimen unipersonal. “La idea es que lleguen a estar igual que los demás. La normativa es una y tiene que regir para todos”, afirmó el dirigente sindical. Pedidos Ya es, en comparación con otras empresas de aplicaciones, una de las que presenta mayor regularización de su plantilla, según los datos que maneja Sinurep. No obstante, las condiciones de trabajo no conforman a los trabajadores, que desde hace más de un año pujan por entrar a negociar en los Consejos de Salarios y de esa forma conseguir un salario digno que les permita no depender de las propinas.

Nicolás Scola, cadete e integrante de Sinurep, dijo a la diaria que el afán por conseguir propinas, que conforman “la mayor parte” de los sueldos de los repartidores, es uno de los elementos que llevan a los trabajadores a responder más pedidos, para lo cual deben apurarse, manejar a mayor velocidad y, en consecuencia, exponerse a protagonizar más siniestros de tránsito. Scola es cadete desde hace diez años y sufrió seis accidentes, en uno de los cuales casi pierde la vida. Para abordar los temas que hacen al cuidado de la integridad de los trabajadores, se está comenzando a conformar una comisión de salud dentro del sindicato, que actualmente tiene unos 200 afiliados. El objetivo es ingresar en el grupo Comercio en general, pero en un subgrupo nuevo, en el que se tengan en cuenta las “necesidades únicas” de este sector, según dijo a la diaria el directivo de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (FUECYS), Richard Mateo.

Primer sindicato de operadores

En la asamblea que hicieron los trabajadores fuera del MTSS una vez culminada la reunión tripartita, los dirigentes anunciaron la creación de la Unión de Trabajadores de Pedidos Ya (UTP), el primer sindicato de operadores de atención al cliente de la empresa, al cual se afiliaron más de 70 trabajadores el primer día. La presidenta de la UTP, Treissy Martínez, dijo a la diaria que en total hay unos 600 operadores en la empresa, que atienden consultas de clientes y de trabajadores. Una de las principales reivindicaciones del novel sindicato tiene que ver con la mejora del espacio de trabajo, que actualmente realizan en distintos locales, algunos de los cuales están “superpoblados”, afirmó.