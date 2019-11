Colonización adjudicó tierras en Rocha a 40 familias de asalariados rurales y productores familiares

El Instituto Nacional de Colonización (INC) adjudicó 2.500 hectáreas en Rocha a 40 familias de asalariados rurales y productores familiares. La inversión en la compra de esas tierras alcanzó nueve millones de dólares, informó a la diaria la presidenta del organismo, Jaqueline Gómez. Unas 500 hectáreas más en ese departamento fueron transferidas al INC desde los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, y del Interior. El contrato se firmó el viernes 22 e implica que a los dos años se realice una evaluación de los compromisos asumidos por las partes.

Gómez destacó que los emprendimientos productivos abarcan rubros como la ganadería, en el norte de Roca, y la lechería, en el entorno de la capital departamental. En este caso se aplicó “el programa de estabilidad al lechero”, “un mecanismo por el que se compra la tierra –cuando los dueños quieren venderla– que es arrendada a productores lecheros, y se les adjudica a estos para darles estabilidad en la tenencia de la tierra y puedan mantener una unidad razonable de producción”. En otro caso, se expropió un predio que se encuentra sobre la ruta 9 a cuatro kilómetros de la ciudad de Rocha “que estuvo sin uso durante años”, para la producción hortícola, de frutales y de ganado lechero.

Gómez explicó que los vecinos de la zona denunciaron el predio como abandonado, y como no se resolvía su venta, el INC inició el trámite para su expropiación, que se resolvió varios años después.

Para la presidenta del INC, esta adjudicación en Rocha “es muy importante” porque durante muchos años no ha habido otro emprendimiento que no sea el de la colonia Leonardo Olivera, de la Cooperativa Agraria Limitada de Productores de Arroz de Cebollatí (Calpace). “En todos estos años no habíamos logrado avanzar en Rocha, y en menos de dos años y poco compramos 3.000 hectáreas más las 500 que vinieron de las instituciones públicas”, sostuvo Gómez. Además, la presidenta del INC destacó que con estas adjudicaciones se logró “intervenir en varios de los rubros productivos que hay en el departamento”. Por otra parte, señaló que en una de las adjudicaciones cercanas a la ciudad de Lascano hay cerritos de indios en el predio, lo que ameritó la firma de un comodato con el Centro Universitario de la Región Este de la Universidad de la República para que “tengan un lugar asegurado para poder investigar” las formaciones.

Finalmente, Gómez informó que en febrero de 2020 habrá otro llamado para arrendar 500 hectáreas más en ese departamento, y que en todo el territorio nacional hay 12.000 hectáreas en proceso de entrevistas, llamados abiertos con inscripción o llamados para jóvenes.

En los últimos 15 años, el INC invirtió más de 300 millones de dólares en compra de tierras

En la actualidad llegan a 610.304 las hectáreas de tierras, 62 % de ellas de propiedad estatal, entregadas por el INC en arrendamiento a familias dedicadas a la producción agropecuaria, dijo Gómez. “En los últimos 15 años se invirtieron más de 300 millones de dólares y se desarrollan 3.647 emprendimientos económicos por parte de 5.583 colonos”, ponderó.