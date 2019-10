Siguen suspendidos los juegos de azar por conflicto en torno a los niños cantores

La Asociación de Funcionarios de la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas continúa en conflicto por la figura del niño cantor. La de ayer fue la cuarta vez consecutiva que se suspendió el sorteo del 5 de Oro, que ya lleva acumulado 101.000.000 pesos (más de dos millones y medio de dólares), entre el Pozo de Oro y el Revancha.

Leonel Revelese, integrante del sindicato, dijo a la diaria que las medidas no se levantarán hasta que el director general de Loterías y Quinielas, Luis Gama, no se siente a negociar las condiciones de trabajo y las reformas, como la “eliminación, ni más ni menos, de la figura del niño cantor”. Consultado sobre por qué es tan importante para el sindicato conservar la figura, dijo que “son un plus de cristalinidad, suman y son un ícono”.

Por su parte, Gama contó a la diaria que el viernes se celebró un nuevo convenio entre la dirección de Loterías y Quinielas y el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay, en el que se resolvió eliminar la figura. Dijo que el último niño que entró fue en 1991 y en la actualidad está prohibido el trabajo infantil; además, se trata de una tarea en la que menores de 15 años estarían asociados a los juegos de azar y a la noche, porque la mayoría de los sorteos son de tarde.