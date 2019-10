Funcionarios de Colonización repudian propuesta de Luis Lacalle Pou y Ernesto Talvi de vender fracciones del INC

La Asociación de Funcionarios del Instituto Nacional de Colonización (Afinco) difundió una carta abierta a la opinión pública, en la que repudia la propuesta incluida en los programas de gobierno del candidato nacionalista Luis Lacalle Pou y del colorado Ernesto Talvi, que apunta a vender o desafectar fracciones de tierra que son propiedad del Instituto Nacional de Colonización (INC). Los trabajadores advierten que una política de este tipo provocaría “la vuelta al mercado de la tierra y su reconcentración en el mediano plazo, profundizando los procesos de pauperización y éxodo rural”.

En el apartado sobre colonización, el programa del Partido Nacional propone “crear las normas y mecanismos para que el colono arrendatario que cumpla las condiciones que la ley exige pueda adquirir la fracción que arrienda con las facilidades previstas”. Por su parte, el Partido Colorado incluye una propuesta similar en el capítulo “Agro y recursos naturales”, en el que señala como un inconveniente que “a aquellos que logran conformar una unidad productiva eficiente no se les da la posibilidad de adquirir la tierra que trabajan”. Al respecto, el vocero de Afinco, Diego Acosta, dijo a la diaria que los colonos “en general” no están en condiciones de comprarlas por el precio que tendrían que pagar y que “son muy pocos” quienes podrían llegar a pagarlas.

Acosta señaló que el pronunciamiento de los trabajadores no responde a “intenciones corporativas”, ya que que no consideran que estas propuestas, en caso de implementarse, puedan afectarlos directamente, sino a “una diferencia ideológica importante sobre cómo se quiere abordar este tema”. “Es una política de Estado que ya tiene 71 años, tan vieja como el instituto mismo, que permite que el Estado tenga control sobre la estructura agraria y la tierra, que es el principal factor de producción”, expresó. Asimismo, negó las afirmaciones que hacen los programas de Lacalle Pou y de Talvi respecto de la supuesta improductividad de las tierras arrendadas por el INC: “Hay muchos productores dentro del instituto que son de los que sacan la mayor productividad en su rubro”, aseguró.

Los trabajadores nucleados en Afinco reivindican en el comunicado “la función social de la tierra” y el rol del INC para “garantizar el acceso de los pequeños productores y asalariados rurales a la mayor riqueza que tiene nuestro país”. Asimismo, destacan el papel “democratizador” de la tierra en manos del Estado, “que ha permitido a más de 4.000 familias de productores y asalariados vivir y trabajar en el medio rural”. El INC fue creado en 1948 a partir de la Ley 11.029 y actualmente ocupa 600.000 hectáreas de tierra, de las cuales la mayor proporción (53%) está adjudicada en arrendamiento a familias productoras rurales y población asalariada rural.