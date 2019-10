Fernando Pereira destacó conquistas de los últimos años y advirtió que “gane quien gane el gobierno, va a haber un movimiento sindical defendiendo los derechos de los trabajadores”

El PIT-CNT llevó a cabo ayer, en el teatro El Galpón, el Encuentro en Defensa de los Consejos de Salarios, bajo la consigna “Consejos de Salarios, sindicatos, garantía de derechos, libertad y democracia”. El presidente de la central de trabajadores, Fernando Pereira, defendió las conquistas conseguidas por el movimiento sindical en los últimos años y advirtió que “gane quien gane el gobierno, acá va a haber un movimiento sindical defendiendo los derechos de los trabajadores”. “Tuvimos que esperar 96 años para que los trabajadores rurales tuvieran jornadas laborales de ocho horas. Y ahora se puede ver horas extras en los recibos –en muchos recibos, en otros hay grandes evasiones que habrá que controlar–: horas extras en los recibos de los trabajadores rurales. ¿Ustedes imaginaban eso hace diez o 15 años?”, manifestó Pereira.

El presidente del PIT-CNT recordó que la central sindical priorizó la lucha por los salarios más sumergidos. “Los trabajadores en general recuperaron 62% de su salario real, los peones rurales multiplicaron por cuatro su salario, las trabajadoras domésticas multiplicaron por tres el salario, los trabajadores de la limpieza multiplicaron por tres el salario”, así como “los trabajadores de la seguridad”, sostuvo. Continuó repasando avances en la legislación en materia laboral, desde las modificaciones de licencias especiales para trabajadores con niños a cargo o familiares con discapacidad, hasta la reducción del tamaño de la bolsa de portland de 50 a 25 kilos. “Y esto, que parece sencillo de decir, significa que las columnas [de los obreros de la construcción] no se rompen como se rompían antes y que no hay tantas enfermedades como había antes. Esto es pelear por la salud de los trabajadores uruguayos. Si valdrá la pena luchar”, agregó.

Más adelante, Pereira habló del tema de la seguridad social y afirmó: “Cuando dicen ‘cuidado con el déficit, hay que reformar la seguridad social’, nadie quiere tocar a los militares, no sé si es por miedo a [Guido] Manini Ríos –aunque da un poco más de miedo [Guillermo] Domenech–. ¿Qué trabajador de la actividad privada o pública aportante al BPS [Banco de Previsión Social] va a aceptar que le reformen la seguridad social si primero no se toca la Caja Militar, que parece estar blindada? ¿Cómo se va a hacer una reforma de la seguridad social si no hay un diálogo con los trabajadores, con los empresarios, con los jubilados, con los partidos políticos; un gran consenso social?”, preguntó Pereira, y añadió: “No se trata de tirar pelotazos, de aumentar la edad de trabajo, la cantidad de años de trabajo y de años, se trata de discutir estructuralmente la seguridad social para que sea solidaria, intergeneracional y, aunque a algunos les duela mucho, sin fines de lucro. No puede ser que unas cuantas AFAP se lleven tanto dinero, no puede ser. Costará tiempo, pero vamos a lograrlo”.

Pereira también destacó las leyes de negociación colectiva en el sector público y en el sector privado, así como la ley de acoso sexual en el ámbito laboral. “Los varones vamos a cambiar por nuestro bien, o el feminismo nos va a empujar a cambiar. Está bien que nos empujen todos los días, que todos los días las mujeres se convenzan de que la lucha vale la pena. Que los cambios sociales en Uruguay, como la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y la del Matrimonio Igualitario no sean sólo una lucha del feminismo, sean una lucha que abrace el movimiento sindical”, expresó Pereira.