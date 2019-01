IM presentará el jueves a ADEOM plan de “servicios mínimos” a cumplir durante medidas gremiales

Representantes de la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) capitalina, el PIT-CNT y la Intendencia de Montevideo (IM) se reunieron ayer en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para discutir sobre la eventual definición del servicio de recolección de residuos como esencial, después que la comuna manifestó su voluntad de acordar sobre el tema.

A partir de esto, las partes resolvieron trabajar en dos comisiones. “Para nosotros la más importante es la que buscará hacer cumplir el acuerdo que se firmó el 5 de enero de 2017 en lo que tiene que ver con limpieza, cuyo punto fundamental es la salud del trabajador”, sostuvo la secretaria general de ADEOM, Valeria Ripoll, en diálogo con la diaria. La otra analizará en un plazo de 30 días la posibilidad de establecer de manera tripartita un protocolo de “servicio mínimo” de recolección de residuos mientras rijan medidas gremiales.

En cuanto a la comisión que tratará cuestiones de salubridad en el sector de limpieza y en particular en la disposición final de residuos, Ripoll sostuvo que “la intendencia no ha cumplido hasta hoy” lo firmado hace dos años acerca de la instalación de una comisión para tratar el asunto y la realización de un estudio integral sobre limpieza, y que además aplicó una reestructura de manera unilateral este año, a partir del 1º de enero,cuando “hay concursos que falta realizar”. Por su parte, la directora interina del Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales de la IM, Rosana Paredes, señaló a la diaria que en aquel entonces “se dispuso que las partes convocarían, y así como no lo hizo la intendencia, tampoco lo hizo ADEOM”. Paredes, encargada en forma interina de las negociaciones, apuntó que existe “una comisión tripartita de salud y seguridad laboral, de carácter transparente, que viene trabajando desde otros períodos a través de reuniones mensuales”, y que en ese ámbito “nunca había estado planteado el tema con este énfasis”. También aseguró que se abordará el estudio con el apoyo de la Universidad de la República, ya que “se requiere de informes técnicos” para laudar sobre el tema. En este sentido, consideró asimismo que “lo que tiene que primar es que, si hay una situación de perjuicio a la salud de los trabajadores, hay que trabajar en la mitigación” de los factores que la causan.

En cuanto a la comisión que trabajará sobre la propuesta de la IM acerca de los “servicios mínimos a prestar cuando hay paralización de los gremios”, Ripoll comentó: “Todavía no podemos decir mucho, porque la intendencia no presentó la propuesta”. De todos modos, la sindicalista enfatizó en que desde el punto de vista de ADEOM “la limpieza no es un servicio esencial”, y que “el propio Ministerio de Salud Pública [MSP] dejó claro, en el monitoreo que hizo después de cuatro días de paro, que no había riesgo sanitario en Montevideo”, por lo cual los trabajadores entienden que “no hay por qué discutir lo que tiene que ver con guardias gremiales”. Paredes acotó al respecto que esa actuación del MSP produjo un “informe preliminar”, en el que “efectivamente se estableció que no había un riesgo en ese momento para la salud de la población, pero también que, si la situación persistía, el riesgo ocurriría”.

Las partes trabajarán con un plazo de 30 días buscando llegar a un acuerdo, y la IM manifestó que, de no lograrlo, hará un llamado a licitación para contratar un servicio de limpieza privado en casos de huelga. En relación con esto, Ripoll sostuvo: “No vamos a aceptar chantajes ni que nos utilicen en la campaña electoral”, y consideró que “los servicios ya están tercerizados”, de modo que no cambiarán las condiciones. Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, manifestó a Radio Uruguay que “no se puede comparar una esencialidad en el servicio de limpieza con otros sectores de la sociedad, porque no tiene el mismo impacto y así lo plantea la Organización Internacional del Trabajo [OIT]”. En la misma línea, Ripoll apuntó que “la OIT deja claro que las guardias gremiales están vinculadas a un riesgo sanitario, a medidas o a huelgas de largo plazo, donde hay riesgo de vida, que no es la situación que está sucediendo”.

Asistencias

La secretaria general de ADEOM cuestionó que el intendente haya comunicado en una conferencia de prensa que pretendía establecer la esencialidad del servicio, pero luego no estuvo presente en las negociaciones. Paredes consideró que esa crítica “no tiene mucho asidero”, ya que “son el Departamento de Gestión Humana y la División de Administración de Personal los que tienen competencia acerca de las relaciones laborales con los funcionarios”. “El intendente es informado semanalmente de lo que pasa en todos los ámbitos, por lo cual está al tanto de todo lo que sucede en las negociaciones de las obras y servicios de la intendencia”, agregó.

Las partes se reunirán mañana a las 10.00 en el MTSS para trabajar en la comisión que estudiará la insalubridad, y en el mismo encuentro la IM presentará su propuesta de servicios de guardia a cumplirse durante medidas gremiales, para que ADEOM la estudie.