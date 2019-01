El sindicato de trabajadores de la enseñanza privada considera que aún no hubo “despidos arbitrarios” que ameriten parar durante el primer día de clases

Si bien se han registrado despidos en colegios y jardines en lo que va del período de receso de clases, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) entiende que aún no ha habido “despidos arbitrarios”, algo que, de suceder, habilitaría que se hiciera un paro de 24 horas el primer día del año lectivo en toda la enseñanza privada. En un comunicado emitido a fines de diciembre, el Sintep advirtió que su última mesa representativa nacional decidió facultar al Secretariado Ejecutivo para implementar esa medida “en caso de que se registren despidos arbitrarios y sobrevengan actitudes intransigentes que impidan recomponer la situación mediante el diálogo y el buen entendimiento”, y exhortó a “no tomar por el camino de la violencia institucional, los despidos arbitrarios y el conflicto”.

Matías Gallardo, secretario de Prensa y Propaganda del Sintep, dijo a la diaria que ha habido despidos en instituciones “por reducción de personal, con el argumento de que han tenido bajas en la matrícula”. “En muchos de los casos estamos en negociación para ver si se puede lograr el reintegro, o, si no, por lo menos el pago del despido, porque hay casos en los que se adeuda. Pero, hasta la fecha, no tenemos un despido de los que llamamos arbitrario, que es cuando no encontramos un motivo justificado para la decisión, por ejemplo, por persecución sindical”, explicó.

Consultado sobre la situación en el colegio The British Schools de Carrasco, de donde, según El Observador, fueron despedidos más de 40 trabajadores, Gallardo dijo que en el Sintep no tienen información precisa, porque “no hay afiliados en esa institución”. Para el dirigente, la situación más compleja se presentó en el jardín de infantes Dumbo, ubicado en Lezica, que cerró y despidió a todos los funcionarios y “no les pagó ni noviembre, ni diciembre, ni vacacional, ni despido”. “Tampoco se les informó a los trabajadores, que se enteraron por los padres de los niños”, agregó. Si bien el argumento de la empresa es “que dio quiebra”, “hay algo que no nos cierra, porque hay un colegio de la zona al que iban la mayoría de los niños cuando egresaban del jardín que ahora casualmente abre inscripciones para educación inicial. El dueño de ese colegio es hijo del dueño del jardín Dumbo”, manifestó Gallardo. El sindicato ya denunció la situación ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), y está convocada una audiencia.

También hubo despidos en el Liceo Adventista, en el colegio Federico Ozanam, de las Hermanas Presentación de la Virgen María, y en el colegio St. Brendan’s, pero “no fueron denunciados, porque se acoplaron y recibieron la indemnización”, mientras que en el colegio y liceo José Luis Zorrilla de San Martín de Ciudad de la Costa y en el colegio y liceo Nuestra Señora del Líbano, en Sayago, hay “dificultades por los pagos”. “Hay atrasos en sueldos, aguinaldos y salarios vacacionales. En la mayoría de los casos se negoció que se pagara en cuotas. También hay problemas en centro de educación inicial Banco de Seguros del Estado, administrado por una organización de la sociedad civil creada por funcionarios del banco. Ahí estamos pidiendo una bipartita de seguridad laboral, porque las condiciones del local son muy malas y se encontraron muchísimas cucarachas y ratas. De seguir así, las trabajadoras no se presentarían a trabajar y tendríamos que ir al MTSS para negociar condiciones mínimas de salud y seguridad laboral”, indicó Gallardo.

Pese a todas estas situaciones, el sindicalista valoró que el año pasado vivieron “situaciones mucho más complicados, incluso con el despido de una trabajadora delegada sindical que estaba embarazada. Este año no está ni cerca de lo problemático que venía siendo 2018”.