Dos trabajadores rurales murieron mientras desempeñaban tareas en condiciones meteorológicas de riesgo

Regía en el norte y el litoral del país una alerta meteorológica color naranja. Dany González, de 22 años, empleado del establecimiento El Chajá, en Paso de los Mellizos, Río Negro, fue a rescatar un ovino que había sido arrastrado por la creciente. Horas después, en Cerro Largo, Gilmar Lima, de 52 años, empleado de El Mojón, en el paraje Lechiguana, recorría el predio cuando lo alcanzó un rayo. Ambos murieron trabajando en condiciones de riesgo de vida.

“Con advertencia meteorológica no se sale al campo”, afirma en un comunicado la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines (Unatra), donde también se vela por “el derecho de los trabajadores a no desempeñar tales tareas durante la vigencia de condiciones de clima extremos”, y se cuestiona la “costumbre naturalizada en esta rama de actividad de dar directivas de dichas tareas durante la vigencia de las mismas”.

Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, opinó en una publicación a través de su cuenta de Facebook que son muertes que “se habrían evitado con responsabilidad”. “No puede valer más un ovino que una vida y hay que actuar en consecuencia”, afirmó. Según dijo, desde el punto de vista de la central sindical “debería quedar claramente establecido que ningún trabajador puede salir al campo si hay alertas meteorológicas que indiquen riesgos”.

Pereira recordó que la Ley de Responsabilidad Penal Empresarial no fue impulsada para beneficiar a los sindicatos con “mucha solidez y acuerdos específicos de salud y seguridad en el trabajo”, sino para aquellos “que no tuvieran esa cobertura”. “Sin duda pensábamos en los trabajadores rurales, y decíamos exactamente que no se podía mandar a trabajar al campo con tormenta eléctrica”, agregó.

El inspector de Trabajo, Gerardo Rey, dijo a la diaria que “hay un concepto que dejar claro: ninguna meta empresarial o de producción puede poner en riesgo la integridad física de los trabajadores”, lo que a su juicio sucedió en los dos casos mencionados. También dijo que desde el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se insiste en la realización de protocolos de actuación frente a eventos climáticos acordados de manera tripartita, algo que en el caso de los rurales no se pudo dar ya que “es un sector que hace dos rondas que se retira de los Consejos de Salarios”. “Es un camino que a Uruguay le ha dado resultado, pero en el sector rural no es fácil porque no están acostumbrados a trabajar estos temas, entonces es muy difícil encontrar fases de diálogo y voluntad de acuerdo”.

Rey sostuvo que hubo casos –como el del sector portuario– en los que “el Ejecutivo decretó un protocolo por más que no se llegó a un acuerdo”, pero esto se pudo dar “porque si bien no hubo consenso total, después de 104 reuniones fue posible ver que había voluntad de avanzar y sobre esos puntos se decretó”. En el caso de los rurales no se podría decretar, consideró, porque “ni siquiera ha habido ámbito de discusión al respecto”.

Otro punto en el que hace hincapié la Unatra en el comunicado es el “cumplimiento de controles” por parte de la Inspección General de Trabajo del MTSS, en cuanto a “la prevención y toma de recaudos por parte de las empresas rurales”.

En este sentido, Rey destacó que “sin querer faltar el respeto, ya que son casos que generan mucha empatía, los niveles de inspección de este país son similares a los de otros desarrollados, y mucho mayores a los de América Latina”. Además, argumentó que la tendencia a fiscalizar es “creciente”, así como la cantidad de denuncias recibidas por la inspección; más de la mitad de las recibidas el año pasado provinieron del interior, y un tercio de estas del sector rural. Aun así, consideró “correcto” que el sindicato reclame mayor fiscalización.

En tanto, Pereira dijo que si bien “se precisarán más inspecciones” y será necesario “fortalecer los sindicatos rurales, que son la mejor forma de defender derechos”: “Hoy hay que pedirles responsabilidad a los empresarios para que no pongan en peligro la vida de los trabajadores rurales”.

Por el momento, se está trabajando en la recolección de información sobre los casos. Rey adelantó que si bien es un proceso “lento”, probablemente haya novedades “la semana que viene”.