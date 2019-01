DGI: PIT-CNT insta al Ejecutivo a generar instancia de negociación

El sindicato de trabajadores de la Dirección General Impositiva (DGI) se concentró ayer en el subsuelo del edificio central del organismo, al mismo tiempo que paralizó las actividades en las oficinas de los departamentos de Paysandú y Artigas. Se trató de otra medida de la Asociación de Funcionarios de la Impositiva (AFI), en el marco del conflicto que mantiene con el organismo desde diciembre del año pasado.

Tras la concentración, la DGI publicó un comunicado en el que reitera su posición sobre el conflicto. En primer lugar, el organismo aclara que no se trató de una ocupación, sino que fue una “concentración” en el subsuelo del edificio, y agrega que “en el resto del local se trabajó con normalidad”. Se reitera, además, que ni la DGI ni el Poder Ejecutivo “han implementado medida alguna que implique una rebaja o aumento salarial”. Desde setiembre del año pasado, explica el organismo en el comunicado, se llevaron adelante “varias instancias de negociación” y, en la última reunión, realizada a fines de diciembre, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) negoció una “fórmula de salida” pero esta fue rechazada por la “dirección sindical”.

“La discrepancia con el sindicato se circunscribe al pago por concepto de productividad asociados al cumplimiento de metas. Si las metas se cumplen se paga, si las metas no se cumplen no se pagan los premios por productividad”, afirma el comunicado. Luego concluye: “La DGI desea aclarar que sigue cumpliendo con sus tareas habituales de recaudar los recursos necesarios para el funcionamiento del Estado, controlar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y combatir el fraude fiscal en todo el país”.

En tanto, el Secretario Ejecutivo del PIT-CNT resolvió ayer involucrarse en el asunto. En la misma línea que AFI, la central obrera expresó en un comunicado que entiende que la DGI y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) hicieron modificaciones en la partida por productividad de los trabajadores, lo cual “genera una rebaja salarial” y un “aumento para los cargos de la dirección”. Según la central obrera, el decreto aprobado por el Poder Ejecutivo incorpora a la partida de productividad de 15% la obtención de metas institucionales que, a su entender, “no dependen del esfuerzo directo de cada trabajador”, sino de las metas de recaudación fijadas por la DGI. También la central sostiene que el sindicato ha realizado “múltiples propuestas”, pero todas fueron rechazadas por los organismos involucrados, por lo que entiende que es “imprescindible” que se instale una mesa de negociación tripartita en el MTSS, e insta al Poder Ejecutivo “a promover las instancias de negociación colectiva necesarias a los efectos de poder resolver la situación”.

El dirigente sindical José Lorenzo López dijo a la diaria que el Secretariado Ejecutivo hizo una evaluación de cómo se viene desarrollando el conflicto y compartió las reivindicaciones planteadas por la AFI. Asimismo, se definió que el secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, sea el encargado de hacer las gestiones “al más alto nivel” para establecer un “ámbito de negociación con participación del MTSS, el MEF y, eventualmente, hasta con la propia Presidencia de la República”: “Entendemos que con el cambio de las condiciones se configura una rebaja salarial y que la única forma de encontrar una solución es instalando una red de negociación entre todos”, sostuvo López. El dirigente del PIT-CNT cuestionó que el organismo niegue que con estas medidas existirá una rebaja salarial: “Si realmente no hay rebaja salarial, como dice el director general de Rentas, Joaquín Serra, entonces que se establezca en un convenio colectivo que no va a haber rebaja salarial durante dos años y se termina el conflicto. Por algo la administración no quiere hacer un convenio con estas características”, acotó.

Dado los pocos avances que ha habido en la negociación, la bancada del Frente Amplio (FA) se comprometió este martes a intentar acercar las posiciones, así como a iniciar rondas de diálogo con los actores involucrados. El senador Juan Castillo, ex director de Trabajo del MTSS, dijo a la diaria que se comunicó con el titular de este ministerio, Ernesto Murro, y con el subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, Pablo Ferreri, para trasladarles la preocupación de la bancada por el tema. “Les dije que nos disponíamos a trabajar, que estábamos dispuestos a buscar una salida y que pretendíamos que ellos se sumen. Nos dijeron que estaban dispuestos a ayudar, nos mandaron las actas y las propuestas que ya se habían rechazado”. Con esa información como insumo, Castillo adelantó que hoy pretende terminar de coordinar “día y hora” para iniciar una nueva ronda de conversaciones entre el sindicato y la DGI. El legislador, no obstante, aclaró que la movilización de ayer deja al intento de negociación en “falsa escuadra”, porque a veces se generan “tensiones que no convienen”. De todos modos, Castillo es optimista de que el conflicto finalmente se termine de resolver. Si hay “voluntad política para trabajar” se podrá recomponer el diálogo, subrayó.