Murro recibirá hoy al SUTCRA

Hoy a las 14.00 el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, recibirá a una delegación del Sindicato Único de Transporte de Carga y Ramas Afines (SUTCRA), para intentar destrabar el conflicto en el sector. Ayer de mañana, los trabajadores volvieron a reunirse en asamblea frente a la entrada de la planta de La Tablada, como lo hicieron el lunes, y distorsionaron la operativa de distribución de combustibles. Según explicó a la diaria el dirigente del SUTCRA Juan Dorado, “la medida fue levantada al mediodía” cuando se enteraron de que “el ministro [Murro] se comunicó con el PIT-CNT para anunciar que recibiría personalmente a los trabajadores”. El sindicato reclama que se establezca un ámbito de negociación tripartito para discutir la forma de pago de los salarios. Según Dorado, “la patronal no cumple con el convenio colectivo que establece el pago de los jornales por horas trabajadas” y están “pagando por viajes, por kilómetro o por carga”, lo que representa “una pérdida de salarios” y una evasión del pago de los aportes al Banco de Previsión Social.

La medida adoptada por el SUTCRA impactó en el suministro de combustible a un importante número de estaciones de servicio de la zona metropolitana, lo que llevó a ANCAP a extender el horario de distribución con posterioridad a la asamblea. “ANCAP realiza los esfuerzos posibles para mitigar el impacto de las medidas del SUTCRA y contribuir a que la situación se normalice en las próximas horas”, informó el ente en un comunicado, que concluye anunciando que presentó ante la Justicia un recurso de amparo para evitar un nuevo bloqueo de la planta. Dorado dijo que aspiran a que “se abra la posibilidad de negociar”, para luego intentar “que se contemplen mínimamente algunos puntos” de lo que reclaman, pero advirtió que las medidas se levantaron “momentáneamente” y que “la etapa conflictiva no terminó”. “Vamos a evaluar cómo evoluciona la situación”, concluyó.

Por su parte, en diálogo con la diaria, el presidente de la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre del Uruguay (ITPC), Mauro Borzacconi, dijo que antes de empezar la pasada ronda de Consejos de Salarios, en enero de 2017, le pidieron al sindicato “varias reuniones bipartitas para empezar a ver cómo íbamos a ir avanzando en las negociaciones”, pero durante cuatro o cinco meses “no se quisieron reunir”, y “cuando llegó el momento de reunirse trajeron una plataforma que no estaba acorde a la realidad”. Según el empresario, el SUTCRA pidió una serie de beneficios que “al final te daba 40% de aumento”. “Nosotros les dijimos que la situación del país no daba para que eso pudiera verse reflejado”. “Planteamos no apartarnos del IPC porque nos parece lo correcto, que no se pierda poder adquisitivo, pero por encima de eso no podíamos dar nada”, afirmó Borzacconi. En cuanto a la negociación en el sector del transporte nacional, manifestó que se le pidió al sindicato la conformación de una comisión para estudiar “diferentes formas de pago dependiendo de los rubros”. “No es lo mismo si transportás leche, madera, un contenedor, o si hacés viajes con volcadora. Hay mucha diversidad, y un camión puede hacer diez viajes en un día, pero hay otro camión que lleva un contenedor por día”, argumentó. Para Borzacconi, hay que “estudiar una forma de pago que contemple el trabajo de todos: del productor, del acopiador, del transportista y del camionero. No con el afán de bajar el salario, sino con el afán de ordenar y hacer viable la actividad, especialmente en un país que no está pasando por el mejor momento”. Según el empresario transportista, el SUTCRA “no quiso formar la comisión”, aunque el ITPC “nunca se retiró de la mesa de negociación”. “Lo único que dijimos fue que lo que ellos estaban pidiendo no lo podíamos dar, sin juzgar si es justo o no. Simplemente no lo podemos pagar, hay que contemplar la situación. La zafra pasada fue la peor de todas, hay momentos en los que se puede y hay momentos en los que no; hay que adaptarse a esa realidad”, agregó.

Finalmente, Borzacconi aclaró: “El ámbito de diálogo está, la gremial [ITPC] nunca dijo ‘no negociamos’. Lo que hemos pedido es que por favor se laude, porque están perjudicando a gente que desde hace un año no tiene actualización de sus salarios”. “No pueden decir que cerramos la puerta del diálogo. Ponerte de acuerdo en estas circunstancias es difícil, porque si a vos te parece que te tengo que aumentar 40%, no estás viviendo en la realidad. Tenemos que negociar formas de pago alternativas, lo que no quiere decir rebajar salarios, pero sí adaptarlos para que sean pagables”, concluyó.