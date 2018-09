MTSS cita a tripartita a Conaprole y AOEC tras denuncias mutuas de acciones por fuera de acuerdos

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) convocó para hoy a las 11.30 a una reunión tripartita para resolver la “lamentable situación” que enfrentó nuevamente a la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole y a la empresa, según informó ayer la cartera en un comunicado. El MTSS aclaró que ayer “realizó todos los esfuerzos correspondientes para reunir a las partes en forma urgente”, pero no lo consiguió. Las partes emitieron comunicados dando su versión de lo sucedido. La AOEC expresó que Conaprole “pretendió innovar formas de trabajo en el sector Leche Fresca y Leche Ultra del CIM [Complejo Industrial Montevideo] y el sindicato solicitó la aplicación de las 48 horas en el marco de la Cláusula de Paz, Prevención y Solución de Conflictos acordada entre las partes y ratificada en el Laudo de la Industria Láctea firmado el pasado 07/09/2018, lo que fue denegado por Conaprole”. Según el sindicato, debido a esto se hicieron asambleas en los turnos de la mañana y de la tarde en ambos sectores (Leche Fresca y Leche Ultra), “puntuales y a término”, que no pusieron en riesgo “el abastecimiento de leche a la población”. “De persistir esta situación, en los próximos días AOEC determinará las respuestas gremiales puntuales que se entienda, y que no pondrán en riesgo el abasto de leche en la población”.

Por su parte, la dirección de la mayor empresa láctea del país comunicó que el martes “varias horas de asambleas distorsionaron la normal operativa sin argumentación de motivos” y que “ante la ausencia de cuatro de un padrón de once personas en el sector de envasado de leche Ultra, Conaprole, en su más legítimo derecho y en pleno cumplimiento de los acuerdos vigentes, gestionó las coberturas correspondientes para continuar con la producción, pero, sorprendentemente, el sindicato decidió parar el envasado de leches Ultra y Fresca”. La versión de la empresa sostiene que AOEC “vuelve a tomar decisiones irresponsables que desafían nuevamente el poder de gestión de la empresa, que atentan contra la sustentabilidad de la cooperativa una vez más sin comprender la crítica realidad del sector y valorar el reciente convenio que mejora las condiciones laborales”, por lo que apelarán “a las autoridades nacionales para que se respete lo acordado, apostando a la credibilidad del sistema laboral en su conjunto”.