SUNCA aprobó plataforma para Consejo de Salarios en multitudinaria asamblea general

Miles de trabajadores de la construcción llenaron ayer el Teatro de Verano Ramón Collazo para participar en la asamblea general del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA). La convocatoria fue realizada para presentar la plataforma y el plan de acción para la negociación colectiva en el Consejo de Salarios del sector. Según informó a la diaria el presidente del sindicato, Daniel Diverio, la plataforma fue aprobada por unanimidad. “Fue una asamblea que colmó las expectativas que teníamos. Hubo una participación contundente de trabajadores de todo el país”, destacó el dirigente, que mencionó que llegaron casi un centenar de ómnibus desde el interior.

En Montevideo el SUNCA hizo paro desde el mediodía para que los trabajadores pudieran participar en la asamblea. Diverio también destacó la concurrencia, teniendo en cuenta que “hay una baja importante de la ocupación en la industria de la construcción, con alrededor de 30.000 puestos de trabajo menos”.

El presidente del SUNCA describió algunos de los puntos que conforman la plataforma que se aprobó ayer. “El principal es que no haya posibilidad de que se modifique el cálculo para la licencia y el salario vacacional de manera que implique pérdida para los trabajadores. En este Consejo de Salarios tiene que quedar laudada una fórmula para saldar esa situación. El Fondo de la Construcción tiene que tener una musculatura tal que no corra riesgos de tener más pérdidas. Para eso hay que buscar una fórmula en la que no sean los trabajadores los que paguen”, explicó. Otro punto importante refiere a que el convenio tiene que garantizar que no haya pérdida salarial, por lo que es necesario “modificar las pautas que vienen del Poder Ejecutivo” mediante la introducción de ajustes anuales y un correctivo anual, y no a 18 meses.

Diverio anunció que si se llega a un acuerdo respecto de estos dos puntos, “estaríamos en un escenario posible” de firma de un nuevo convenio. El dirigente informó, además, que la asamblea “dio al Consejo Directivo Nacional la potestad de que tengamos un plazo de dos semanas para seguir negociando”, pero “si no hay avances suficientes, analizaremos entre todos empezar a tomar mediadas para lograr los objetivos”.