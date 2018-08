Sindicato del Solís desvincula denuncias de acoso laboral de reivindicaciones de ADEOM

“Nos causó sorpresa que haya salido en la prensa”, dijo a la diaria uno de los 54 firmantes de la carta que funcionarios del teatro Solís presentaron el 4 de julio a la unidad de Salud Vincular del departamento de Salud y Seguridad Ocupacional de la Intendencia de Montevideo (IM). En esta denuncian por acoso laboral a la directora de la institución, Daniela Bouret, y señalan, en 12 puntos, situaciones que ocurrieron desde que tomó posesión de su cargo, en mayo de 2014.

Dos de los 54 firmantes, de un total de 80 funcionarios del Solís, dijeron a la diaria: “No nos interesa hablar porque no tenemos interés político” y manifestaron: “Hubiéramos querido que se mantuviera en el anonimato para preservar la salud de muchos compañeros”. También quisieron dejar claro que sus denuncias por “maltrato psicológico y hostigamiento laboral” “van por otro carril completamente distinto” a las reivindicaciones de ADEOM, ya que “muchos de los que firmaron no están afiliados”.

Bouret dijo a la diaria que no iba a dar declaraciones sobre el tema. En su última consulta pública sostuvo que “la carta surgió en el mismo momento en que el teatro comenzó a descontarles de su salario a los funcionarios que no cumplen con sus contratos laborales”. Los funcionarios sostienen que este conflicto es “anterior” y denuncian que “después que esto salió a la prensa se ha dedicado a hostigar a los firmantes, preguntándoles qué no les gusta de ella”. Según dijeron, el expediente habría pasado de Salud Vincular a Jurídica de la IM, debido al alto número de afectados.