Motociclo no asistió a tripartita y FUECYS quiere saber cuál es la situación

Ayer estaba prevista una reunión tripartita en el ámbito de la Dirección Nacional de Trabajo, pero la empresa no se presentó, según informó a la diaria el dirigente de la Federación Uruguaya de Empleados del Comercio y Servicios (FUECYS) Flavio Riverón. “Se va a convocar a una nueva reunión para el martes que viene y el Ministerio [de Trabajo y Seguridad Social] quedó en hacer las gestiones para lograr que la empresa se haga presente, sobre todo para responder sobre el conjunto de incertidumbres que tenemos los trabajadores sobre la situación”, contó el dirigente. Riverón confirmó que la empresa se presentó a concurso de acreedores, pero todavía no se sabe si la Justicia inicia el proceso o lo rechaza. “Necesitamos tener un mínimo panorama de lo que va a pasar, si se va a conseguir algún inversor para retirar la mercadería que está trancada en el Puerto, si se va a cerrar. La semana que viene la empresa tiene que pagar los salarios de agosto y la situación saltó porque el lunes, cuando algunos trabajadores que negociaron despidos con la empresa fueron a cobrar los cheques y estos no tenían fondos”, agregó Riverón.

La empresa había realizado una reestructura en enero que implicó el cierre de varias sucursales en el interior del país y la desvinculación de unos 150 trabajadores, e incluso le planteó a FUECYS la posibilidad de “dilatar en el tiempo el cobro de algunos beneficios establecidos en el convenios colectivo”. “Se llegó a un acuerdo, el sindicato aceptó el cobro en forma diferida de beneficios, pero nada hacía pensar que la situación iba a empeorar”, añadió Riverón. Actualmente la empresa emplea a 300 trabajadores.