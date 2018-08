“Existen empresas que quieren arruinar la negociación colectiva”, dijo Fernando Pereira

El presidente el PIT-CNT, Fernando Pereira, dijo que el retiro de las gremiales empresariales rurales de los Consejos de Salarios “es darles un duro golpe a las relaciones laborales”. Además, opinó que la Rendición de Cuentas “quedó renga y por eso llevamos adelante una protesta concreta en contra del gobierno”, refiriéndose al paro de 24 horas que convocó la central de trabajadores para el miércoles 22. En declaraciones al portal del PIT-CNT, explicó que la preocupación anunciada hace un tiempo por los sindicatos se convirtió en realidad, ya que “enfrentamos un gran ataque a la negociación colectiva”. Pereira dijo además que el sector empresarial “estableció una estrategia de confrontación”, porque “aspiran a tener un sistema en el que la negociación no exista”. “Esto significa que se le estaría dando más poder a quien más poder tiene. No nos puede pasar, ni siquiera por la mente, que se le tenga pena a quien tiene más poder en la sociedad, el que tiene más ingresos y mejor calidad de vida. Y, sintiendo que quien complica la vida de los uruguayos es el trabajador que gana 17.000 pesos. Si pensamos de esta manera estaríamos subvirtiendo el orden, ya que quien gana 17.000 pesos no llega a fin de mes. Dentro de este grupo están los pequeños productores y los pequeños tamberos que tampoco tienen un ingreso que les permita llegar a fin de mes. Ahora, ¿cuál es la solución? La solución pasa por bajar el salario de los trabajadores o luchar de forma unificada para que sea rentable el trabajo del pequeño productor”.

Agregó que el PIT-CNT “no estará omiso a la estrategia de las empresas de abandonar las negociaciones colectivas. Si la estrategia es abandonar la negociación, habrá mucha lucha de los trabajadores”, y opinó que “los pueblos que tienen mayor homogeneidad y los que distribuyen mejor los ingresos son los que tienen negociaciones colectivas fuertes”. “No planteamos un paro general porque sí; es un paro a favor de la negociación colectiva y de denuncia de que existen empresas que quieren arruinar la negociación colectiva”, concluyó.