Abren inscripciones para el programa Uruguay Trabaja del Mides

El 25 de julio el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) abrirá las inscripciones de la edición 2018 del programa Uruguay Trabaja en todo el país. Consiste “en un régimen de acompañamiento social para el desarrollo de procesos de integración al mercado laboral e incluye la realización de trabajos transitorios de valor público y el otorgamiento de una prestación” denominada Apoyo a la Inserción Laboral, según establece la Ley 18.240, que creó el programa en 2007. Está destinado a “personas económicamente activas que integren hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica conforme a lo previsto en la presente ley y cumplan con los requisitos establecidos” en dicha norma.

Los requisitos son ser mayor de 18 años y menor de 65, no haber terminado tercer año de enseñanza media (liceo o UTU), haber permanecido desocupado por un período no inferior a dos años de la fecha de apertura de la inscripción e “integrar hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica, conforme a criterios estadísticos de acuerdo a lo que disponga la reglamentación, teniéndose en cuenta, entre otros, los siguientes factores: ingresos del hogar, condiciones habitacionales y del entorno, composición del hogar, características de sus integrantes y situación sanitaria”. No se pueden presentar quienes hayan participado de ediciones anteriores del programa, que antes de 2007 se llamaba Trabajo por Uruguay.

La ejecución del acompañamiento social de los beneficiarios es realizada por organizaciones de la sociedad civil u organismos públicos. Según la ley, “implica la supervisión educativa diaria de las tareas de valor público a realizarse, acciones de apoyo técnico que permitan superar barreras para el acceso a los servicios sociales y programas de formación laboral y ocupacional”. Quienes se inscriban y salgan sorteados deberán realizar trabajos de valor público en espacios o edificios con una carga de 30 horas semanales (distribuidas en cinco días por semana) por un período de hasta nueve meses y percibirán a mes vencido un Apoyo a la Inserción Laboral de 2,35 Bases de Prestaciones y Contribuciones (BPC), lo que equivale en la actualidad a 7.415 pesos líquidos.

El Apoyo está gravado con el 15% de aporte a la seguridad social y se le descuenta el aporte correspondiente al Fondo Nacional de Salud. Este subsidio se cobra mientras “se verifique el cumplimiento de las obligaciones asumidas”. “Esta prestación no posee naturaleza salarial ni retributiva, es personal, intransferible e inembargable, y no podrá constituir garantía de obligaciones ni ser afectada por retenciones, incluidas las relativas a pensiones alimenticias”, establece la ley. Además, el programa ofrece facilidades para acceder a documentación básica, como el carné de salud, el PAP y la mamografía, entre otros, y la posibilidad de participar en salidas recreativas.

Los interesados en participar del programa tendrán tiempo para anotarse hasta el 31 de julio con la cédula de identidad vigente y una fotocopia del documento, para así acceder al sorteo de titulares y suplentes. Luego, se comprobará que las personas favorecidas cumplan con los requisitos, solicitando información al Banco de Previsión Social. Esta semana, el Mides dará a conocer el listado de lugares de cada localidad del país donde se realizarán las inscripciones. Como en años anteriores, el programa otorga cupos de 8% para personas afrodescendientes, 4% para personas con discapacidad y 2% para personas trans.