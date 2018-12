Postales definieron repartir correspondencia en donde haya personal

La asamblea de la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay (AFPU) resolvió que va a comenzar a repartir “los envíos trazables y la correspondencia simple” que están acumulados desde que comenzó el conflicto, hace más de 15 días, pero que “no se va a distribuir en los lugares donde no haya personal”, según informó a la diaria el presidente de AFPU, Juan González. “Hasta ahora eso se cubría con horas extras pero ya no se va a hacer más, de manera de dejar patente, dejar en evidencia dónde no hay personal, para que quede claro la necesidad que hay de gente”, explicó el dirigente.

Pero además, si bien se trata de una flexibilización de las medidas, la asamblea decidió continuar sin repartir “las caravanas del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca [MGAP]”, que se utilizan para la trazabilidad del ganado, y seguir sin inscribir a personas en el registro de adquirientes de cannabis.

González señaló que la necesidad de que el Correo Uruguayo incorpore personal “es algo que venimos planteando desde hace tiempo”, y dijo que van “a elaborar un mapa a nivel nacional de dónde se presta y dónde no se presta el servicio postal para que la gente sepa si su barrio o su localidad va a quedar sin distribución del Correo”. “Esperemos que esto no se llegue a concretar y se entienda por parte del Poder Ejecutivo que el personal en el Correo es necesario”, valoró, y además dijo “hay compañeros a los que los están trasladando continuamente de local”, algo que la asamblea resolvió que “no va a suceder más”. “Hay locales donde hay una o dos personas, y si alguien se enferma o no concurre por alguna razón el local quedará cerrado”, añadió. Según el dirigente, en las últimas horas hubo gestiones para solucionar la situación, pero no hubo avances debido a que se presentó una propuesta que después “se levantó a las pocas horas”. Algunos medios de comunicación informaron que por el conflicto se acumularon más de 15 toneladas de paquetes y correspondencia, aunque el sindicato no confirmó el dato.