Funcionarios postales en conflicto: ocuparon oficina central del Correo

El edificio central del Correo Uruguayo, situado en el cruce de las calles Buenos Aires y Misiones, fue ocupado por sus funcionarios ayer de mañana a raíz de un conflicto con el Poder Ejecutivo. Según contó el presidente de la Asociación de Funcionarios Postales del Uruguay, Juan González, el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) estaría trabando la entrada de una “primera tanda” de funcionarios aprobada por el directorio en enero.

En octubre del año pasado, los funcionarios postales se habían declarado en conflicto por una “falta de acierto en la gestión” que llevaba a que falte personal y se malgasten “recursos financieros con millonarias tercerizaciones”. El conflicto se solucionó en enero, cuando se acordó con el directorio del servicio la realización de “un estudio técnico de la capacidad instalada y necesidad de personal”, liderado por una unidad operativa interna, y se decretó que se incorporaría la cantidad de funcionarios que determinara dicho análisis. González contó que el estudio arrojó una carencia de 200 funcionarios en todo el país y, a partir de eso, se abrió un primer llamado, que se procesó en orden. Según contó, hace un mes “estaba todo pronto para que ingresara la primera tanda de gente, y ahí hubo una traba del Poder Ejecutivo”, que respondió a una “restricción presupuestal”, ya que si bien el Correo Uruguayo es un servicio descentralizado, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y el MEF, al asistirlo financieramente, “le pautan la actividad”. En este sentido, señaló que “el Correo como operador estatal tiene la obligación de llegar a cualquier rincón del país al mismo precio, y por eso este tipo de servicios son financiados en todo el mundo, ya sea mediante subsidios cruzados o con asistencia financiera directa”. “Acá el instrumento utilizado es la tasa de financiación de servicio postal universal, pero su recaudación es insuficiente, entonces el dinero faltante proviene de Rentas Generales, y ahí está el problema”, ilustró.

El presidente del sindicato explicó que desde 2015, una normativa de la OPP establece que de “cada dos funcionarios que se van de las empresas públicas sólo se podrá reponer uno”, y “en el caso del Correo no sé llegó ni a ese número”. Contó que “el servicio no se está prestando correctamente desde hace meses porque no hay gente para hacerlo”, y que actualmente “el depósito del aeropuerto está saturado, con una acumulación de 13 toneladas” de entregas.

Tras el levantamiento de la ocupación del edificio central, los funcionarios se movilizaron hacia la Torre Ejecutiva, donde esperaban ser recibidos por el presidente. Hoy mantendrán reuniones con el directorio y autoridades del Ministerio de Industria, Energía y Minería y, si la situación no se encamina, el jueves 27 se hará una asamblea general que “decida el camino a seguir”.

El Correo Uruguayo tiene actualmente unos 1.900 funcionarios.