Benech defendió las medidas adoptadas por el gobierno para el sector agropecuario, aunque reconoció dificultades

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, defendió las medidas adoptadas por el gobierno para con el sector agropecuario, aunque reconoció problemas y prometió continuar trabajando para mejorar. En una cadena de radio y televisión emitida el lunes, Benech dijo que, “pese a la histórica sequía, la producción de carne vacuna va a ser levemente inferior a la del año pasado” y que, “tomando en conjunto la producción de soja, trigo y cebada, crecimos 75% en volumen”, aunque reconoció que en el arroz se “disminuyó 10% el área de siembra”. Agregó que en 2017 “la producción de leche aumentó 6%” y que “la de madera viene aumentando 10% por año”. “Todo esto no quiere decir que no haya dificultades; sabemos muy bien que la situación en el agro no es la mejor, pero también sabemos que no todo es crisis profunda. A diferencia de lo anunciado por algunos, estamos lejos de un corte en la cadena de pagos como en 2002. Sin desconocer las dificultades, son miles quienes desde la producción apuestan por la innovación y el crecimiento constantes”, aseguró Benech. El ministro agregó que “es cierto que por la falta de agua arrancamos este año con la declaración de emergencia agropecuaria en 14 departamentos, a lo que se agregó dificultades en los mercados y aumentos en los costos de producción”. Pero aclaró que “la coyuntura nos ocupa” y agregó que “desde enero hemos tenido varias reuniones para escuchar planteos y presentar propuestas”. Defendió que el gobierno “tomó varias medidas de apoyo a la producción”, como “rebajas en el precio del gasoil y energía eléctrica para lecheros y regantes, industriales arroceros y lácteos, entre otros, rebajas de impuestos como la contribución inmobiliaria rural, el IVA a la carne de pollo y el IVA a la carne de cerdo, entre otros”. “¿Esto es suficiente?”, se preguntó el jerarca, y contestó: “Seguramente para unos no y para otros sí”.

En la segunda parte de su discurso, Benech se refirió a varias áreas relacionadas con su ministerio. Con respecto al tema de los mercados, recordó que hace 15 días se anunció “la apertura del mercado de Japón para la carne”, y opinó que, “digan lo que digan, el sistema de trazabilidad ganadera fue la mejor arma para conquistar este mercado, generando certezas y confianzas”. “Otro logro de todos era abrir el mercado de Estados Unidos para la carne ovina con hueso. A esta altura del año ya se concretaron varios envíos de productores familiares colonos y vamos por más”, agregó. En cuanto a China, recordó que se firmó un “protocolo de carne, maíz y cebada para exportar en mejores condiciones”.

En cuanto a los “problemas de la lechería”, porque “nos interesa desde siempre las inequidades dentro del sector y la importancia de la escala”, dijo que se rebajaron tarifas de energía eléctrica y el precio del gasoil a los productores más chicos que tributan por el Impuesto a la Enajenación de Bienes Agropecuarios y que la semana pasada “se concretó la creación de un fondo de garantía para productores lecheros endeudados que fue creado por ley el 16 de febrero de este año”. Benech informó que hay 2.464 tambos que “producen leche y remiten a industria para procesarla”, y que le duele “que en los últimos cuatro meses hayan cerrado 69 tambos pequeños con baja productividad y con problemas de escala”.

Sobre los problemas de productividad dijo que están “atendiendo a unos 700 productores, en acuerdo con las cooperativas, con fondos” del Instituto de Empleo y Formación Profesional, por ejemplo, en “quesería artesanal y en problemas concretos de la lechería en la zona de Paysandú”.

Más adelante, Benech destacó que hace unos días se lanzó “una hoja de ruta en ciencia, tecnología e innovación para el sector alimentario enfocada en lácteos” e informó que ya “se empezó a trabajar para empezar a avanzar en la fase industrial que un centro tecnológico lácteo podría lograr”. Para el ministro “la competitividad no es sólo bajar costos, también es producir más eficientemente”.

Sobre la producción familiar destacó que 65% de los productores del país “son familiares con poca superficie”, y dijo que en los últimos diez años “se dio apoyo a más de 10.000 proyectos, por un monto de 90 millones de dólares”. “Otro ejemplo de este año es que el Instituto Nacional de Colonización invirtió 22 millones de dólares para adquirir campos y otorgarlos en arrendamiento a asalariados rurales y productores familiares”.

Finalmente, sobre asuntos ambientales se refirió a que la agricultura en el país “es ejemplo a nivel mundial” porque se aplica “una regla básica: no se puede plantar si no se controla la erosión del suelo”. Agregó que “se están colocando dispositivos con visores que alertan a aplicadores sobre áreas sensibles, centros poblados, escuelas, apiarios y cursos de agua”, que “se está monitoreando el uso adecuado de medicamentos para animales y el uso de agroquímicos en vegetales”, y que se está trabajando “en un plan de buenas prácticas agrícolas” y en la promoción del “control natural de plagas”.

Sobre la Ley de Riego valoró que “no privatiza el agua y no es más contaminante”, y afirmó que, “al contrario”, “mejora sustancialmente las condiciones que regían con una ley anterior”. “Es una ley que fue creada para ayudar a pequeños productores familiares que sin esta herramienta colectiva no podrían acceder al agua”.