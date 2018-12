A pesar de la oposición de FUECYS, Tienda Inglesa abre mañana

En noviembre, los trabajadores de Tienda Inglesa se enteraron, de forma extraoficial, que el supermercado tenía intenciones de abrir el 25 de diciembre y el 1º de enero. De inmediato, el sindicato se puso en contacto con representantes de la empresa, que les aseguraron que la decisión no estaba tomada. La semana pasada llegó la comunicación oficial: en una reunión bipartita la empresa les confirmó a los trabajadores la intención de abrir los feriados no laborables, comentó a la diaria Ariel Britos, presidente del Sindicato de Trabajadores de Tienda Inglesa (Sitti) y prosecretario de salud de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS).

La decisión de la empresa implica abrir más sucursales que en años anteriores. Usualmente permanecían abiertos los locales de Atlántida y Maldonado, pero ahora se sumarán las sucursales de Lagomar, Pocitos, Propios, Montevideo Shopping, Central y Parque Posadas.

Britos aseguró a la diaria que la empresa los puso “entre la espada y la pared”. “Hablamos con los compañeros, les dijimos que traten de no concurrir a trabajar”, relató. Sin embargo, el presidente del sindicato es consciente de que la decisión de faltar no es sencilla para los empleados, especialmente para los contratados por la zafra. “Si estos trabajadores no asisten el día que la empresa dice que los precisa, después no los van a contratar. Para nosotros esto es un golpe fuerte. Queremos que ellos queden efectivos”.

Mediante un comunicado, el Sitti le pidió a la población que no compre esta Navidad: “A la opinión pública le decimos que no somos un servicio esencial, no estamos dejando desabastecido el mercado y no estamos pidiendo nada nuevo, sino que se mantengan los criterios de siempre [...] exhortamos a hacer las compras los días previos y no concurrir a comprar el 25”.

En un comunicado FUECYS sostuvo que la empresa tomó la medida para “fomentar la desregulación de un sector que hasta aquí no sabía de estas prácticas”. “Sabido es que nuestra FUECYS viene reivindicando la no apertura los días feriados, y por eso nos vemos obligados a manifestar nuestro más absoluto rechazo a esta medida”, aseguró el sindicato.

Esta situación se planteó después de que, la semana pasada, el subgrupo del sector supermercados arribó a un acuerdo para el convenio colectivo, después de meses de negociaciones. El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, dijo en la oportunidad a Telemundo que con este se llegó a 190 convenios firmados, con 90% de acuerdo entre empresarios y trabajadores.