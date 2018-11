SUNCA no paró porque accidentado en Antel Arena no perdió el conocimiento y se mantiene estable

Un trabajador de la construcción que se desempeña como capataz en la obra del Antel Arena sufrió ayer una caída y debió ser internado en el sanatorio del Banco de Seguros del Estado (BSE) con “una quebradura en un tobillo”, y “lesiones en un brazo y golpes en el cuerpo”, informó a la diaria Héctor Abad, integrante de la Dirección Nacional del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (SUNCA), que trabaja en esa obra. Explicó que el capataz “está estable”, “nunca perdió el conocimiento, y se está esperando que le hagan algunos estudios más y que esté el resultado de una tomografía computada” para conocer mejor las consecuencias del accidente. “A nivel del piso de la entrada de la obra hay unos vidrios que deben tener dos metros por dos metros, que van a ser un tragaluz del piso de abajo. Para colocar esos vidrios tienen que sacar una madera que está tapiando el lugar. Él sacó la madera y terminó patinándose y cayendo. No estaban instalando el vidrio, estaban sacando la madera para posteriormente instalar el vidrio”, dijo Abad más temprano a Radio Universal.

El dirigente del SUNCA dijo a la diaria que después del accidente se reunieron en una asamblea general y definieron que no se justificaba parar porque se trató de “un hecho aislado, no se ha incumplido con la normativa de seguridad, no hemos tenido accidentes graves, sino sólo accidentes con lesiones leves, producto de un tropiezo, una caída, un esfuerzo físico o movimientos repetitivos”. Según Abad, se ha trabajado “bien durante tres años” en una obra en la que se desempeñan unas 500 personas, y “sería una irresponsabilidad hacer un paro”. Recordó que el SUNCA para automáticamente cuando hay un accidente “fatal”, pero en este no hubo “peligro de muerte”, sino que “ocurrió por una situación puntual, un descuido puntual del trabajador”. “Tenemos más de 2.900 casos de trabajadores que fueron al BSE este año y no se hizo paro por ellos”, señaló. Sin embargo, insistió con que el sindicato está demandando la creación “de una fiscalía especializada que investigue estos accidentes”. La inauguración del Antel Arena está anunciada para el lunes, y esto lógicamente deja poco tiempo para finalizar la obra.