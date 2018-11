En diez días se termina el plazo para acordar en los Consejos de Salarios

El Poder Ejecutivo, por medio del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), establecerá como plazo final para la votación en los Consejos de Salarios el 30 de noviembre, con excepción de aquellos grupos que, por acuerdo entre trabajadores y empresarios, soliciten una prórroga para seguir negociando. Así lo anunció la semana pasada, en el Consejo Superior Tripartito, el titular del MTSS, Ernesto Murro, quien señaló luego de la reunión que los acuerdos cerrados o en vías de cerrarse habían llegado a 57% y que había “transcurrido un tiempo suficiente” para que la ronda finalice. “Hay que cerrar, porque además esto implica el aumento en las pasividades de enero”, agregó. Hay varios grupos en los cuales la negociación tripartita está estancada, y todo indica que los ajustes salariales se deberán resolver en votación a partir de las propuestas que presente el Poder Ejecutivo. Por ejemplo, en el grupo 12, de hoteles, restaurantes y bares, no hay avances significativos. Según contó a la diaria Jorge González, presidente del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (SUGHU), “hay una negativa total” a negociar por parte de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU). Sostuvo que “lo único que cambió es que en la última reunión que mantuvimos elevaron un poco el porcentaje de ajuste salarial con respecto a las pautas del Poder Ejecutivo, situándolo “entre el sector medio y el dinámico”. Vale recordar que el Ejecutivo propuso tres niveles de ajustes: 6,5% para los sectores “en problemas”, 7,5% para los “medios” y 8,5 % para los “dinámicos”. “Nosotros tenemos claro que estamos en el lugar más alto, porque lo que ha crecido más en los últimos años es el turismo”, alegó González. Sin embargo, la AHRU “primero propuso un aumento que estaba entre el porcentaje de sector en problemas y el del sector medio”, señaló.

Además, el dirigente dijo que a “todas las reivindicaciones que no fueran salariales nos dijeron que no”. Mencionó que si bien en el sector gastronómico los trabajadores tienen asegurada la comida, en el hotelero sólo “le dan de comer al personal de cocina. A las mucamas, por ejemplo, no se les da de comer”.

Uno de los subgrupos que ya cerró la negociación es el de catering artesanal (para empresas que organizan fiestas; también existe el subgrupo de catering industrial, que abarca a las que elaboran comida envasada en bandejas o menúes congelados), en el cual el Poder Ejecutivo presentó una propuesta y esta fue votada por el SUGHU, pero no por la AHRU, de modo que se aprobó por mayoría. “Los empresarios habían propuesto una rebaja salarial disparatada”, opinó González. El grupo 12 abarca también a moteles, hosterías, apart-hotels, campamentos, bungalows y otros complejos de alojamiento, hoteles de alta rotatividad, pensiones, restaurantes, parrilladas, cantinas, cadenas de comidas, otras formas de servicios de alimentación (por ejemplo, carros de chorizos), cafés, bares, pubs y rotiserías, agrupados en ocho subgrupos. El jueves se realizará una nueva instancia de negociación.

Otro subgrupo complicado en el rubro comercio es el de los supermercados. Carlos Baiz, referente de la Coordinadora de Supermercados, dijo que están “en la dulce espera” de la propuesta del Poder Ejecutivo para analizar si la votan o no, ya que no hay posibilidades de acercamiento con la Cámara de Comercio y Servicios. “Si la propuesta no contempla a los trabajadores, esperaremos que se laude por decreto y aplicaremos el plan de acción que tenemos como sector”, advirtió Baiz.

El planteo del sindicato que fue rechazado por los empresarios incluía ajuste por 100% del Índice de Precios al Consumidor, 2% de incremento por crecimiento y algunas reivindicaciones no salariales, como el pago de la antigüedad y establecer un seguro para “los compañeros que tengan algún percance en su lugar de trabajo por el tema de la seguridad”.