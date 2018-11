Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados recibió al gremio de Caputto

Como informó la diaria el lunes, los trabajadores de la planta de packing de cítricos y jugos Caputto están en conflicto, en reclamo del pago de la segunda quincena de octubre, tanto de funcionarios en actividad como de quienes finalizaron la zafra ese mes. Por ese motivo, dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Coraler (Sitracor) y del Sindicato Único de Cosecheros de Belén, Salto y Constitución (Sucobesalco) fueron recibidos ayer por la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Fredy Cañete, de Sucobesalco, dijo a la diaria que la reunión fue positiva porque los legisladores escucharon sus problemas y “algunos se pronunciaron a favor” de la postura de los trabajadores. Afirmó que la situación de haberes impagos en Caputto “es algo sistemático que se da todos los años”, y que en ocasiones anteriores la Comisión de Legislación del Trabajo ya había recibido “a la Coordinadora del Citrus con la misma problemática, y no desconocía el tema”. Los legisladores hicieron “un pronunciamiento claro, en repudio de lo que está pasando”, y “también nos aclararon que no tienen la potestad de poner sanciones a la empresa, pero van a hacer todo tipo de gestiones en algún otro ministerio aparte del de Trabajo”, señaló Cañete.

El lunes estaba previsto que tuviera lugar en la Dirección Nacional de Trabajo una audiencia tripartita entre representantes del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de la empresa Citrícola Salteña (grupo Caputto) y de Sitracor, pero los representantes de Caputto no asistieron, alegando que no tenían para ofrecer “ningún tipo de negociación nueva”, según indicó Cañete. El dirigente sostuvo que los trabajadores mantienen su postura de querer cobrar todo lo que adeuda la empresa cuanto antes y no en tandas, ya que “algunos compañeros lo van a cobrar en febrero” y es “una locura”.