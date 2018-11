Caputto: Murro intentará mediar con empresa para buscar solución a deuda con trabajadores

Este jueves se concretó una reunión solicitada por el PIT-CNT en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) por la situación de Citrícola Salteña (grupo Caputto), que continúa adeudando parte de la segunda quincena de octubre a los trabajadores, así como las liquidaciones de aquellos que terminaron la zafra. Participaron el titular del MTSS, Ernesto Murro, la integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT Laura Alberti y la presidenta de Sitracor (sindicato de trabajadores de Citrícola Salteña), Miriam Perdomo, entre otros. Según informó Alberti a la diaria, el objetivo era conseguir que el MTSS interceda ante la empresa para buscar una solución a la situación, y se obtuvo el compromiso del propio ministro de hacer el intento. “Esta situación se repite año tras año, y da la impresión de que no hay una solución, de que no se puede hacer nada, de que Caputto es totalmente impune. Todos los años hace exactamente lo mismo. Para cobrar las quincenas tenemos que pelear e ir a una medida, si no, no nos paga, y con las liquidaciones ya no podemos tomar muchas medidas porque lo más grande ya terminó”, había dicho Perdomo en la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados el 14 de noviembre. El sindicato mantuvo hasta ayer, durante 12 días, un campamento frente a la planta de packing de la empresa, en la capital de Salto, y cuando este fue instalado, los trabajadores estuvieron durante unas horas trancando la salida y entrada de camiones. Sin embargo, Perdomo dijo a la diaria que después siguieron con el campamento “pero sin cortar los portones”, y que aquellos trabajadores que quisieron “entrar [a trabajar] tuvieron la oportunidad de hacerlo”. También son conscientes de que los camiones vienen “cargados de fruta que se puede echar a perder”, por lo que no demoraron más su ingreso a la planta.

Inaceptable

Además, de proponer el pago de la quincena adeudada en dos veces, Caputto propuso a los trabajadores pagarles las liquidaciones de a 20 personas por semana. El sindicato calculó que si aceptaba eso, los últimos trabajadores en cobrar lo harían recién en marzo de 2019, algo que fue considerado inaceptable. Caputto no se presentó a la audiencia tripartita convocada por el MTSS para buscar un acercamiento entre las partes.

La integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT Laura Alberti dijo en la comisión de Diputados que “no solamente los trabajadores de esta empresa, sino los de toda la coordinadora [del Citrus], trabajan en las peores condiciones. Hace poco Azucitrus estuvo en las mismas condiciones: a los trabajadores no se les pagaba y trabajaban en las peores condiciones. Invitamos a los señores legisladores a que hagan una recorrida por los centros de trabajo, porque hoy estamos hablando de 300 trabajadores, pero también nos referimos a cosechas, a gente que cuando empieza la zafra en mayo y termina en agosto trabaja en condiciones infrahumanas; algunos plantean [que hay] condiciones de esclavitud”.