Trabajadores de CITA siguen de paro por envíos a seguro de desempleo

Los trabajadores de la empresa CITA, de transporte interdepartamental, están de paro desde ayer por el envío de dos empleados a seguro de paro. Juan Arellano, director del sector interdepartamental de la Unión Nacional de Obreros y Trabajadores del Transporte (UNOTT), dijo a la diaria que hubo una reunión tripartita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) para destrabar el conflicto, pero que no se pudo llegar a un acuerdo.

Arellano subrayó que en esa ocasión se recomendó no enviar a ningún trabajador al seguro de paro al menos hasta que se llevara a cabo una nueva reunión, pero que la compañía lo hizo de todos modos. El dirigente sostuvo que en la actualidad la cantidad de empleados no es suficiente para trabajar en el mantenimiento de las unidades. “Hay 43 trabajadores y más de 60 ómnibus. Se envió [a seguro de paro] a un trabajador que es electricista, cuando ahora viene la temporada y es peor para no trabajar”, agregó Arellano. Además, aseguró que cada cinco trabajadores “hay un jefe o un mando medio”, por lo cual considera que la patronal debería “mandar a los mandos medios a trabajar”, o enviarlos también al seguro de desempleo.

El sindicalista destacó que desde la empresa se señala que “no hay un problema económico”, sino que “vieron que les da resultado enviar a las trabajadores a seguro de paro porque se ahorran plata”. Agregó que hace una semana CITA contrató a un empleado para el depósito de repuestos, y “lo tomaron de afuera, cuando podrían haber hablado con el sindicato y el MTSS” para reintegrar a alguno de los trabajadores que habían quedado sin empleo. “Entonces, me parece que lo que está haciendo la empresa es más una persecución sindical, porque en el taller el 100% [de los empleados] está afiliado [al sindicato]”, indicó Arellano.

El dirigente de la UNOTT apuntó que “hace años” que los trabajadores de CITA vienen sufriendo problemas, entre ellos dificultades a fin de año para cobrar el aguinaldo o para coordinar las rotaciones de licencia. “Es una empresa muy problemática y siempre tiene un problema. Ya no sabemos cómo hacer con ella, por eso es que los trabajadores estuvieron en asamblea todo el día”, señaló. Hoy los sindicalizados decidirán cómo sigue el conflicto, y harán parte de su asamblea en la sede del MTSS.

Por último, Arellano indicó que en el sindicato hay preocupación por todos los trabajadores del transporte interdepartamental, ya que CITA es la segunda compañía que envía empleados a seguro de paro, con el mencionado argumento de que no es para afrontar un momento difícil, sino simplemente porque “le conviene”.

En tanto, en declaraciones a Radio Uruguay, Marcelo Damota, secretario general del sindicato de CITA, dijo que están en “asamblea permanente” y que, más allá de eso, la compañía tiene servicios en la calle, ya que hay trabajadores “que no son afiliados al gremio” y otros que “son relativamente nuevos en la empresa”.