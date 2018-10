Trabajadores de call centers pararon y se movilizaron para destrabar negociación colectiva

La Coordinadora de Trabajadores de Telecentros (CTT) convocó a un paro de 24 horas que alcanzó a todos los call centers del país entre las 11.00 del martes y las 11.00 del miércoles, para acompañar con esa medida y una movilización a los delegados sindicales que participaron en una audiencia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). El convenio colectivo del grupo correspondiente de los Consejos de Salarios (el 19.1) venció el 30 de junio, y la CTT está negociando uno nuevo con la Cámara Nacional de Comercio y Servicios, que representa a la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay. En diálogo con la diaria, las negociadoras de la CTT Nazarena Odriozola, Micaela Román, Alejandra Pintos y Katy Domínguez contaron que la negociación se trancó y que por eso hicieron la movilización, con una concentración en la explanada de la Intendencia de Montevideo y una marcha posterior por la calle Colonia hasta el MTSS. “Tuvimos buenos resultados”, evaluó Odriozola. Las negociadoras dijeron que en el sector se desempeñan aproximadamente 5.700 trabajadores en todo el país, la mayoría de ellos en Montevideo. Se trata de un sector en el que la que la mayoría de los trabajadores son jóvenes y hay “un porcentaje bastante alto de mujeres”.

Según las sindicalistas, hay una discrepancia entre trabajadores y empresas en cuanto a dónde ubicar al sector dentro de las pautas del Poder Ejecutivo (algo que determina el porcentaje de aumento). “Estamos proponiendo ubicar al sector como ‘dinámico’, mientras las empresas consideran que es ‘sumergido’. Además, no estamos teniendo buenas propuestas en cuanto a lo que son condiciones de trabajo. Uno, como trabajador, plantea determinadas demandas, pero las empresas dicen que no están en condiciones de otorgarnos aumentos muy elevados y no apuestan demasiado a lo que son las condiciones laborales”, expresó Odriozola. Sin embargo, agregó que tras la última audiencia, que fue acompañada por la movilización de cientos de trabajadores, hubo “cierto acercamiento de las partes”.

Las negociadoras explicaron que el horario del paro se definió para abarcar “a los compañeros de todos los turnos de trabajo”, ya que los call centers “trabajan 24 horas los 365 días del año”, y mencionaron que hay un porcentaje importante de empresas que venden servicios al exterior. Para el 1º de noviembre está fijada la próxima audiencia tripartita del sector en el MTSS y “vamos a continuar la discusión de lo planteado en la mesa del martes”, concluyó Odriozola.