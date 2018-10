Se creó la Unión de Sindicatos Policiales, que nuclea a unos 10.000 funcionarios de todo el país

Luego de un trabajo de más de dos años, ayer se llevó a cabo el primer congreso oficial de sindicatos policiales, con el fin primero de crear la Unión de Sindicatos Policiales (USIP) para que sea “la representativa de la rama”, contó la presidenta electa de esa federación y del Sindicato de Funcionarios Policiales de Montevideo (Sifpom), Patricia Rodríguez.

Uno de los objetivos de la USIP es “trabajar, de a poco, hacia un sindicato único en la Policía”, señaló Rodríguez. Actualmente, la federación reúne a unos 10.000 integrantes del Sifpom y de otros “cuatro o cinco” sindicatos más chicos, mientras que el otro gremio mayoritario, el Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), continúa por fuera de esta y del PIT-CNT. Según Rodríguez, el motivo de la separación obedeció a que, “en su momento, tuvieron algunas discrepancias con compañeros”, pero dado que estos “ya no están”, consideró que existe la posibilidad de que se sumen a la USIP. Mientras tanto, “seguiremos trabajando con ellos los temas macro, mancomunadamente y construyendo confianza”, afirmó.

Se trata en todos los casos de sindicatos “nuevos”, formados en 2005 pero recién oficializados hace poco más de tres años, a partir de la última modificación de la Ley Orgánica Policial, y que reúnen a “más de 15.000” personas. Esa cifra, según Rodríguez, significa “la mitad de los funcionarios en todo el país”.

La directiva de la USIP electa ayer se integró con Rodríguez en la presidencia, Eduardo Andrade en la vicepresidencia, Raúl Pereira como secretario general, Julio Pereira como prosecretario, Fabricio Ríos en la secretaría de Interior, Raúl Arbelo en la de Finanzas, Ricardo González en la de Organización, Eddy Villamil en la de Conflicto, y Patricia Noy en la de Prensa. La presidenta sostuvo que va a trabajar “en coordinación con los sindicatos existentes” en temas como “vivienda, salario y condiciones laborales, entre otros”. “La idea es aunar esfuerzos en una federación en la que todos estamos luchando por los mismos objetivos para nuestra Policía”, agregó.

En cuanto al congreso, dijo que fue “muy participativo” y que estuvieron representados trabajadores de “todos los departamentos y todas las direcciones nacionales del Ministerio” del Interior. Para Rodríguez fue “una muestra de madurez de los funcionarios policiales”.

Bomberos

Luego del congreso, se trasladaron a la plaza conocida como “de los bomberos” para participar en una volanteada para difundir las “carencias” que enfrentan estos funcionarios: “Falta de personal, recarga laboral sin retribución económica, malas condiciones de trabajo, poco equipamiento profesional, mala alimentación, malas condiciones edilicias, recarga horaria, problemas psicológicos no atendidos, nocturnidad no paga y persecución sindical por parte de la dirección, a la que están reclamando por los derechos no respetados”, enumeró Rodríguez.

Si bien existe la Alianza de Bomberos del Uruguay, un sindicato único, la presidenta del Sifpom contó que en “los últimos meses” unos 500 bomberos –“la mitad de los afiliados, que no se sentían representados”– se acercaron a su sindicato para afiliarse a este, aunque con “sus propios voceros”.