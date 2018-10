Industria avícola se recompone lentamente tras la crisis que generó el cierre de Tenent

La situación en la industria avícola parece haberse estabilizado, luego de la crisis que la afectó a mediados de año debido al ingreso de carne porcina de Brasil a bajo costo. Este fenómeno se dio porque Brasil perdió algunos mercados europeos, que detectaron la presencia de anabólicos en la carne de cerdo a un nivel no permitido por sus normas sanitarias, por lo cual inundó los mercados de la región con los embarques rechazados. Esa carne de cerdo a bajo costo entró a competir en Uruguay con la de pollo (la más barata en nuestro mercado), y esto repercutió en toda la cadena de la producción avícola. La crisis se manifestó en mortandad de pollos por falta de alimentación y en la presentación a concurso de Pollos Tenent. Si bien esa empresa no estaba antes en las mejores condiciones (ya se había presentado a concurso en otra ocasión), la abrupta caída del consumo de carne de pollo hizo que cerrara definitivamente.

Daniel Pereyra, referente de la Cooperativa Nacional de Façoneros de Pollos Unidos, dijo a la diaria que la mayoría de los trabajadores de ese grupo que proveían a Tenent ya están criando pollos para otras avícolas. “A uno le conseguimos armar un ciclo productivo con nuestro proveedor de la cooperativa y otros fueron captados por el resto de la industria, a no ser dos façoneros que no han podido ser absorbidos todavía”, explicó. La producción de los ex façoneros de Tenent se ha dirigido a las avícolas Calpryca, Tres Arroyos, El Poyote y Valle Alegre. Según Pereyra, el impacto del ingreso de carne de cerdo desde Brasil es de “las cosas que pasan a veces en las cadenas de valor”. “Porque perdieron un mercado, de carambola nos tocó a nosotros, que no teníamos nada que ver”, sostuvo.

Pereyra destacó que, además de que los precios mejoraron, “el gobierno ayudó a afrontar este tema con una exoneración por tres meses del IVA a la carne de ave”. “La industria estaría en una situación estable, no habría riesgo. Se está trabajando fuerte a nivel de gobierno tratando de ayudar a abrir algún nicho especial de exportación. Un caso puntual sería el mercado chino, que podría comprarnos las garras, la parte amarilla del pie del pollo, que acá se tira”, dijo. En China, esa parte del pollo se consume en sopas y “la tonelada de garra la pagan igual que la tonelada de carne”, explicó. “Esto ayudaría a mejorar la ecuación financiera de todo el sector. Ya hay una trazabilidad de la carne de pollo, aunque hay mucha burocracia para avanzar en estos temas sanitarios, tanto en el sector privado como en el público. Uruguay está libre de las principales enfermedades que afectan al sector, como la de Newcastle o la aviar. Hace años que no hay brotes y, sin embargo, eso no está reconocido a nivel mundial, porque no se ha hecho un trabajo serio para demostrarlo”, expresó.

En cuanto al proceso de concurso de Tenent y su impacto en los trabajadores, Pereyra señaló que los más afectados fueron los operarios de la planta de faena, ubicada en Las Piedras, porque la mayoría de ellos ni siquiera tenía los jornales necesarios para ser enviados a seguro de paro. “Se está conversando y hay que ver qué viabilidad tiene esa parte de la faena. Los trabajadores se quieren cooperativizar, pero es difícil. Si se logra, si es viable y si los costos son adecuados, nosotros [la Cooperativa de Façoneros], que estamos contratando faena, estaríamos dispuestos a faenar con ellos”, adelantó.

Finalmente, Pereyra informó que Tenent tiene una deuda con los façoneros y que estos “están en la cola [para cobrar] del concurso”. Para el criador de pollos, “la figura del façonero, que no es empleado ni propietario de los pollos ni de la ración, hace que en el concurso quede relegado al mismo lugar que las empresas acreedoras”. “Primero cobran los bancos, después los empleados y recién después los façoneros. Estás a la misma altura que una multinacional que le vendió algo a Tenent. Nosotros sólo ponemos nuestro trabajo, pero eso no está contemplado y habría que contemplarlo para el futuro”, concluyó.