Gremiales rurales empresariales no volverán al Consejo de Salarios y piden que se decreten laudos y ajustes

Las gremiales rurales empresariales se reunieron ayer con representantes del PIT-CNT en la sede de las Cooperativas Agrarias Federadas (CAF). Después de la reunión, la Asociación Cultivadores de Arroz, la Asociación Nacional de Productores de Leche, la Asociación Rural del Uruguay, la Federación Rural y las CAF emitieron un comunicado en el que “destacan y valoran la actitud abierta a un diálogo constructivo manifestada durante toda la reunión”, y que a “pesar de las diferencias de visión que se tengan”, seguirán “por esta línea”. Las gremiales expresan que están “a favor” de los Consejos de Salarios porque “son un buen instrumento que ayuda al crecimiento económico del país”, contribuye a “una mejor distribución de los ingresos”, constituye “un ámbito para que los trabajadores presenten sus aspiraciones y reivindicaciones”, y establece “garantías para que los empresarios tengan mayores certezas en el manejo de las empresas”. Pero agregan que, para que todo eso sea posible, “deben tener la calidad institucional y de organización que permita dar garantías a todas las partes”, algo que “no sucede en la actualidad”. Según los empresarios, la negociación por rama de actividad no toma en cuenta “las diferencias entre empresas en cuanto a tamaño, localización, infraestructura, etcétera”, y por eso “ha demostrado no ser efectiva para los fines perseguidos”. Ponen como ejemplo de esto “la crisis de la lechería y la retracción en la actividad arrocera”. Además, expresan que “el largo, desgastante e injusto conflicto en Conaprole demuestra que las empresas no tienen ninguna garantía en el cumplimiento de los acuerdos logrados en los Consejos de Salarios actuales”.

También consideran que la actual ronda de negociación colectiva podría llevar “a la destrucción de empleos y empresas”, ya que no contempla “mecanismos eficaces para enfrentar los ciclos económicos cuando entran en fases negativas como en la actualidad”. Por lo tanto, informan que no volverán a integrar los Consejos de Salarios del grupo 22 “hasta que no cambien la organización y calidad institucional” de estos, y solicitan al Poder Ejecutivo que “decrete los aumentos para los trabajadores rurales”, a fin de evitarles “demoras y perjuicios”. Destacan que “se estableció una agenda de trabajo en común” con el movimiento sindical y aseguran que valoran esto porque entienden que “contribuye a generar el clima necesario para lograr un dialogo constructivo, que conduzca al desarrollo productivo y social del país”.

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, participó en la reunión y comentó a la diaria que no considera “buena noticia” que las gremiales rurales empresariales no regresen a la negociación tripartita en los Consejos de Salarios. “Fuimos en busca de una confirmación de que volvieran a los Consejos de Salarios para intentar buscar un convenio, porque entendemos que cuanto más dificultades hay en un ámbito, más diálogo tiene que haber. La negociación es muy positiva cuando hay menos dificultades económicas, pero mucho más positiva cuando hay una situación de crecimiento que no tiene el mismo empuje que los anteriores, porque podemos encontrar soluciones más imaginativas y pensar en beneficios extrasalariales, en instrumentos que favorezcan las condiciones de trabajo”, expresó Pereira.

El sindicalista informó que el PIT-CNT se reunirá con la Unión Nacional de Asalariados, Trabajadores Rurales y Afines para “construir una agenda temática” para presentarles a los empresarios el martes 16. Las gremiales también presentarán los temas sobre los que quieren negociar. “Empezaríamos a intercambiar, y ojalá que como resultado de debatir estos temas, que pueden incluir la formación profesional, la construcción de empleo, el dinamismo y los cambios científico-tecnológicos, al mismo tiempo se vaya consolidando la confianza necesaria para que la negociación tenga lugar en el Consejo de Salarios tripartito”, concluyó el sindicalista.