Favio Riverón: “Creemos que será posible acercar a las partes con una propuesta del Ejecutivo”

Hoy a las 11.00, empresarios y empleados del sector Supermercados se encontrarán en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social por la negociación colectiva en Consejos de Salarios. Se trata de su octava reunión, y en ella la parte empresarial deberá presentar una nueva propuesta, dado que la última “no contemplaba con suficiencia” los puntos a tratar. También se reunirán el martes, a las 12.30, en la sede de la cartera, las partes del sector Tiendas, que para el presidente de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (FUECYS), Favio Riverón, se encuentra en un estadio “relativamente más avanzado” que Supermercados, aunque “crítico”.

“Lo último que planteó el ministerio es que la cámara mejorara su propuesta”, estableció Riverón respecto de la situación del sector Supermercados, coincidiendo con el pedido del Ejecutivo. Según contó, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios propone colocar al sector como “intermedio” en la escala que define la dinámica productiva en términos de ingresos, así como ajustes anuales en base al Índice de Precios del Consumo y “algunos beneficios” para los trabajadores, aunque previendo la quita del “pasaje automático de primera a segunda categoría laboral a los seis meses o al año” de actividad laboral.

Sobre la propuesta en general, el dirigente sindical sostuvo que “está muy lejos de lo mínimo que la organización visualiza para llegar a negociar”, y sobre el último punto en particular afirmó que “es un retroceso”: “Esto es una conquista del sindicato, porque tenemos claro que en esa primera categoría permanecían quienes a los tres primeros meses de trabajo se afiliaban al sindicato. Era la manera en que oficiaba de castigo”.

Riverón sostuvo que está establecido que “tanto el país como el sector Servicios crezcan a una tasa de 2% el próximo año”, y que eso “debería incorporarse” en la fórmula. Por otro lado, señaló que “ninguno” de los 12 puntos incluidos en la plataforma de la gremial sindical fueron contemplados en la propuesta empresarial: “Ni el pago de boletos para aquellos trabajadores que comprueben que lo utilizaron como medio de transporte para ir a la empresa, ni el seguro de vida ni la posibilidad de discutir la rebaja de la jornada laboral”, ejemplificó. “La idea no era que se incorporaran los 12 sino algunos, pero no sólo no los consideran sino que encima nos quieren quitar uno ya conquistado”, agregó.

Sobre género y cuidados, sostuvo que hay cláusulas firmadas pero que “difícilmente” se aplican y que espera que la apertura de un centro de cuidados en Maldonado a principios de diciembre como acción conjunta entre las partes empresarial y sindical “pueda estimular a otros” a respetarlas.

Los trabajadores aspiran a encontrarse el lunes con una propuesta “bastante mejor” que la presentada anteriormente, ya que “en estas condiciones vemos muy lejana la posibilidad de llegar a un acuerdo”. En este sentido, sostuvo que “creemos que es posible acercar las partes en una propuesta que presente el Ejecutivo”, en el entendido de que “lo que tenemos arriba de la mesa es un tema político” y, por lo tanto, “pensar en la posibilidad de [que se resuelva por] decreto no está alejado de la realidad”.

En el caso del sector Tiendas, Riverón sostuvo que “hubo mucha más voluntad de avanzar y mover la plataforma más rápido”. Aun así, para la dirigente Ana Rey las negociaciones están “bastante complicadas”. Dijo que la propuesta de la cámara es “muy insuficiente”, y lo fundamentó en que se sugirió “sector medio para todos y ‘en problemas’ para los sobrelaudos”, lo cual consideró “ilógico” porque “es un sector dinámico: no cayó ni está estancado, sólo que no ha tenido los crecimientos históricos de los últimos tiempos”.

Dijo que como beneficios extra salariales se propuso “una bolsa de horas para licencias especiales de tres días anuales por la internación de hijos menores de 12 años y la eliminación de tickets de alimentación para [trabajadores] mayores de 50 años”, algo que consideró “bastante insuficiente” porque “la mayoría son jóvenes”. También estableció que si bien está sobre la mesa la posibilidad de capacitar, no existe obligatoriedad, y en ese sentido “probablemente ninguna de las empresas quiera llevarlo a cabo”. Asimismo, sostuvo que seguirán insistiendo en “incrementar la partida por presentismo y establecer una prima por antigüedad”.

Riverón sostuvo que, en función del “avance” en las reuniones de hoy y mañana, FUECYS evaluará “el plazo máximo estipulado para esperar la posibilidad de una negociación”. Asimismo, “la necesidad de realizar un plan de acción que lleve a destrabar”. Además, comentó que a principios de noviembre comienzan a negociar los sectores Supergás y Seguridad privada, “un combo que tampoco la tiene fácil”.